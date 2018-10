Bauarbeiten in heißer Phase

Patrik Rachner

Brieselang Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung und Bauwesen in Brieselang, hat auf der jüngsten Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses unter anderem die aktuelle Entwicklung im Bereich Hochbau beleuchtet. Das Zwischenresultat: Gemäß seiner Informationen sind Baufortschritte jeweils deutlich erkennbar. Auch ein möglicher Fertigstellungstermin ist von ihm näher benannt worden.

So soll der Neubau der Kita am Forstweg/Ecke Wustermarker Allee voraussichtlich Mitte bis Ende Februar an den Träger der Einrichtung übergeben werden. Die Bauarbeiten als solches sollen trotz eines „leichten Zeitverzuges“, so Gramsch, bereits Ende 2018 weitgehend fertiggestellt sein. Anfang des kommenden Jahres stehen die Möblierung, Baureinigung sowie eine etwaige Mängelbeseitigung an. Aktuell seien die Dachdecker- und Fensterarbeiten fast fertiggestellt, der Außenputz ist in Arbeit. Selbiges gelte mit Blick auf den Innenausbau, etwa vor dem Hintergrund der Putz-, Elektro-, Sanitär- und Trockenbauarbeiten.

Der parallel laufende Umbau des Alten Rathauses zum neuen Bürgerhaus schreitet gleichfalls voran. Die Innentüren sind bestellt, Maler und Fliesenarbeiten laufen, die Bodenbelege sind beauftragt und die Räume beheizt.

Desweiteren läuft die Sanierung der Kita Birkenwichtel weiterhin wie geplant. So ist der erste Abschnitt der Sanierung im Bestandsgebäude bis auf die Malerarbeiten fertiggestellt. Die Trockenlegungsarbeiten um das Gebäude herum sind abgeschlossen. Wann der Ersatzbau nach den Gründungsarbeiten auf dem Nachbargrundstück aufgestellt werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Denn die Baugenehmigung für den Ersatzbau (Container) durch das kreisliche Bauordnungsamt liegt noch nicht vor. Die Prüfung sei aber weit fortgeschritten.

Die brandschutztechnische Sanierung der Robinson-Grundschule wird in den Herbstferien abgeschlossen. Die Angebote für den Einbau einer Lichtkuppel (Entrauchung) liegen bereits vor. Mit Blick auf den Neubau der Sporthalle an der Karl-Marx-Straße wartet die Bauverwaltung noch auf den Entwurf der Funktionalausschreibung, die nun Ende Oktober vorliegen soll. Der Bauantrag für die Erweiterung der Kita Zeestow wird in der kommenden Woche eingereicht. Zu klären sind noch die Sachverhalte Regenwasserversickerung sowie die Überbauung des Kirchengrundstückes.