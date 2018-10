Abschließende Lösung nicht in Sicht

Silvia Passow

Falkensee „Bitte finden sie endlich eine abschließende Lösung“, sagte der Anwohner der Friedrich-Ludwig-Jahn Straße letzten Montag im Bau- und Werksausschuss im Falkenseer Rathaus. Seit 2007 haben er und andere Anwohner der Straße immer wieder das gleiche Anliegen im Gepäck: weniger Verkehrsbelastung erwirken.

Mit dem Ausbau der Sammelstraße kam der Verkehr. Autofahrer glaubten, hier eine optimale Abkürzung gefunden zu haben. Die Anwohner der ehemals ruhigen Straße am Stadtrand taten sich zusammen, trugen ihr Problem ins Rathaus, wo es keine Lösung für sie gab. Schließlich klagten sie und erwirkten im Mai 2013 einen Vergleich mit der Stadt Falkensee. Festgelegt wurde, dass die Straße für Anlieger frei, die Durchfahrt aber verboten sein sollte. Das entsprechende Schild wurde Wochen später aufgestellt. Die Schilder sollten Entlastung bringen, bis im folgenden Jahr bauliche Maßnahmen ergriffen werden sollten. 2014 gab es dann auch eine Beschlussvorlage für die sogenannten Asphaltkissen.

Nun, die Schilder stehen noch, seit 2014. Der Anwohner klagt, es gäbe weiter viel zu viel Verkehr in der Straße, und nicht alle halten sich an dass Tempolimit. Sein Wunsch wären bauliche Maßnahmen, Asphaltkissen oder Schwellen auf der Fahrbahn oder besser noch, eine Schranke. Die letzten Zahlen zur Verkehrsbelastung in der F.-L.-Jahn-Straße sind schon etwas älter, geben dennoch Aufschluss. Im Juni 2010 wurden zwischen Finowstraße und Neißestraße 1.425 Fahrzeuge gezählt. Ebenfalls zwischen Finow- und Neißestraße wurden im November 2013 weniger, nämlich 801 Fahrzeug gezählt. Unabhängig von diesen Zahlen, gibt es aber noch immer diesen vor Gericht erwirkten Vergleich, das Ziel sollte nach wie vor sein, den Durchgangsverkehr aus der Straße zu halten. Und die Tatsache, dass es weniger KFZ sind, sagt noch nichts über deren Geschwindigkeit aus.

Für die Idee, die Straße als eine „unechte“ Einbahnstraße auszuweisen, ließ sich beim Landkreis niemand gewinnen, mit der Begründung, es mögen bauliche Maßnahmen erfolgen. Gerd-Henning Gunkel (B’90/Die Grünen) schlägt eine bauliche Trennung der Straße vor. Würde die Friedrich-Ludwig-Jahn Straße auf diese Weise vom Straßennetz entkoppelt werden, hätten die Anwohner sicherlich mehr Ruhe. Die Stadtverordneten dafür möglicherweise weniger. Auch Anlieger anderer Straßen könnten solche Forderungen erheben. Der Gedanke wird von mehreren Stadtverordneten ins Feld geführt. Denn kleinere Straßen mit hoher Verkehrsbelastung, einfach weil sie sich als Abkürzung anbieten, gibt es einige in Falkensee. Was eine solche Maßnahme für die Straßen der Umgebung bedeuten würden, wie sich der Verkehr dann im Quartier verteilen würde, ist unklar. Klar ist, verschwinden werden die Autos nicht. Und dann wäre da noch der Konflikt zur Sammelstraße, welche die F.-L.- Jahn Straße nun mal auch ist. Für den sachkundigen Einwohner Andreas Pick wäre eine Verkehrsberuhigung mittels sehr vieler, mindestens zehn, weiterer Asphaltkissen, die beste Lösung.