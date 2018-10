Mehrere Länder fordern bundesweite Regeln

dpa

Berlin (dpa) Mehrere Bundesländer fordern ein deutschlandweites Konzept zum Umgang mit den immer zahlreicheren Wölfen.

Mehr Schutz für Weidetiere und Menschen sind das Ziel. Ein entsprechender Antrag Niedersachsens, Brandenburgs und Sachsens wurde am Freitag erstmals im Bundesrat beraten. Wolf, Menschen und Nutztiere müssten gut nebeneinander leben können. Gefährdungen für Menschen und Übergriffe der Wölfe auf Weidevieh müssten ausgeschlossen werden. Nur so könnten die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht und Ängste abgebaut werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sagte, derzeit gebe es in Deutschland 60 Wolfsrudel mit jeweils 10 Wölfen. Zu diesen 600 Wölfen kämen jedes Jahr rund 180 hinzu. „Wenn Wölfe sich den Dörfern nähern und Familien mit Kindern Angst haben, ihre Kinder im Sandkasten spielen zu lassen, nehme ich das sehr ernst.“ Wolf und Mensch müssten in Symbiose leben können. Eindeutige Regeln müsse es auch für das Töten von Wölfen in bestimmten Fällen geben.

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte: „Abwarten geht an dieser Stelle nicht.“ Artenschutz müsse grundsätzlich akzeptiert werden. Dazu sei wichtig: „Dort wo es Probleme gibt, muss der Staat handlungsfähig sein.“

Der Bund soll nach dem Willen der Länder ein nationales Konzept entwickeln, das die Bewertung und Beobachtung der Wolfspopulation, die Finanzierung von Prävention sowie Entschädigungsregeln einschließt. Schäfer müssten stärker unterstützt werden. Nach weiteren Beratungen in den Ausschüssen des Bundesrats wird der Antrag erneut ins Plenum der Länderkammer kommen.