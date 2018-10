Weisen gegen Pokalverteidiger

Matthias Haack

Prignitz/Ruppin ([]) Die jeweils nächste Runde im Wettbewerb um den Fußball-Kreispokal wurde am Freitag in der Sportredaktion des Ruppiner Anzeigers gezogen. Als Glücksfee stellte sich Sascha Hädicke zur Verfügung, der in der Geschäftsstelle arbeitet und für den Langener SV 02 als Torwart aktiv ist. Seine Elf muss Mitte November zum Pankower SV reisen.

Pokalverteidiger Union Neuruppin (Landesklasse) bekommt es mit dem Tabellenführer der Kreisoberliga, Eiche Weisen, zu tun. Dieser Verein ist am 18. November sogar zweimal Ausrichter von Spielen. Denn Weisen II empfängt im kleineren Pokalwettbewerb den FSV Heiligengrabe. Für die laufende Saison ist der Pokalwettbewerb in Prignitz/Ruppin in zwei Ebenen geteilt worden. Spielen Kreisklasse-Vertreter und Kreisligisten im unteren Bereich, so geht es für vorn platzierten Kreisligisten, Kreisoberligisten und Landesklasse-Vertreter um den Sieg im oberen Bereich sowie die Teilnahme am Landespokal 2019/2020.

■ Oberer Pokalwettbewerb

Fehrbellin - Bad Wilsnack

Pankower SV - Langener SV

Eiche Weisen - Union Neuruppin

Blumenthal - Wittenberge

■ Unterer Pokalwettbewerb

Weisen II - Heiligengrabe

Neustadt II - GG/Rägelin

Demerthin - Uenze

Dossow - Sieger Freyenstein

oder Pritzwalk II