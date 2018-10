dpa

Prenzlau (dpa) Ein Auto ist bei Prenzlau (Uckermark) gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt der Fahrer bei dem Unfall am Donnerstagabend tödliche Verletzungen.

Zur Identität des Toten gab es zunächst keine Angaben. Der Wagen war aus ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt.