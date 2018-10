Ost-Länder fordern Gesetz für den Strukturwandel in Kohleregionen

dpa

Berlin (dpa) Die Kohle-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg fordern als Begleitung für den Kohleausstieg ein Gesetz für die langfristige Finanzierung des Strukturwandels. Darin müssten Pläne zur Schaffung neuer Arbeitsplätze festgeschrieben sein, um den Umbau der Wirtschaft etwa in der Lausitz auch über Regierungswechsel hinaus zu sichern, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in Berlin. Er stellte dort mit seinen Amtskollegen aus Sachsen Anhalt und Brandenburg, Reiner Haseloff (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), Erwartungen an die Kohlekommission und den Kohleausstieg vor.

Die Ministerpräsidenten sprachen sich dafür aus, den Ausstieg aus der Braunkohle-Produktion nicht zu beschleunigen, damit genug Zeit für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und neuer Straßen und Bahnverbindungen bleibt. Das hieße, dass noch bis in die 2040er Jahre hinein Strom aus Braunkohle gewonnen würde. Zudem bekräftigten sie die von Haseloff ins Gespräch gebrachte Hochrechnung, dass der Strukturwandel mindestens 60 Milliarden Euro kostet, die öffentliche Hand und Wirtschaft aufbringen müssten. Dabei sei das Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen eingeschlossen, sagte Haseloff.