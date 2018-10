Großer Dank an Kameraden für Einsatz bei Waldbränden

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) dankte den Feuerwehrkameraden, die im Sommer mitgeholfen hatten, die großen Waldbrände in Brandenburg zu löschen.

„Es ist mir ein Herzensanliegen, den elf Hennigsdorfer Feuerwehrleuten zu danken, die im Sommer mitgeholfen haben bei der Bekämpfung der Waldbrände südwestlich von Berlin“, sagte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Mittwoch zu Beginn der Sitzung des Stadtparlaments. Er dankte auch den Familien und Arbeitgebern, die dafür gesorgt hatten, dass die Männer Hilfe in Not leisten konnten. „Ich weiß, wie wichtig, wertvoll und auch gefährlich Ihre Arbeit ist“, so Günther. Die Kameraden erhielten einen Büchergutschein über 30 Euro.