„Der Geist des Friedens ist aus der Flasche“

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Als Hoher Ziviler Vertreter der Nato in Afghanistan hat Cornelius Zimmermann große Hoffnung, dass nach Jahren des Krieges ein Friedensprozess in dem Land gelingt. Mit ihm sprach Stefan Kegel.

Herr Zimmermann, in Europa erreichen uns aus Afghanistan zurzeit vor allem Meldungen von Taliban-Überfällen. Sie sind vor Ort. Wie ist die Lage im Land aus Ihrer Sicht?

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist eine Herausforderung. Deshalb ist die Nato ja auch hier. Wir wollen den Sicherheitskräften helfen, noch professioneller, noch effektiver ihrer Aufgabe nachzukommen, die Bevölkerung Afghanistans zu schützen. Die Zusage der NATO steht: Wir bleiben so lange hier, wie die Afghanen unsere Unterstützung benötigen und wollen. Da gibt es sehr ermutigende Ansätze, die uns darin bestätigen, Kurs zu halten mit klarem Blick auf eine Verhandlungslösung.

Sie meinen damit den Waffenstillstand im Juni und das Friedensangebot des Präsidenten an die Taliban.

Ja. Beides ist in der 17-jährigen Geschichte des Konflikts ohne Beispiel. Da ist zum einen das sehr mutige Angebot von Präsident Ghani zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Zum zweiten ist da der dreitägige Waffenstillstand. So etwas gab es vorher nicht. Ich sage Ihnen, da sahen Sie unbeschreibliche Szenen. Der Geist des Friedens war sprichwörtlich ausder Flasche entwichen. Dasführte dazu, dass Taliban-Kämpfer und Soldaten der Regierungsstreitkräfte sich in den Armen lagen.

… wofür die Taliban einen Rüffel von ihrem Anführer bekamen.

Das stimmt. Es zeigt aber auch, dass es innerhalb der Aufständischen unterschiedliche Denkschulen gibt und dass es zumindest ein Nachdenken über Alternativen zur Fortsetzung des Kampfes gibt. Und es hat sich außerdem zum ersten Mal im Land eine Friedensbewegung entwickelt. Ein Friedensmarsch über 700 Kilometer von Helmand nach Kabul in der Hitze des Ramadan war das beste Beispiel dafür. In vielen Teilen des Landes gibt es informelle Gespräche mit Taliban-Führern.

Die Taliban und die anderen Rebellengruppen sind stark zersplittert. Wie kann man sie dazu bewegen, sich an einen möglichen künftigen Friedensvertrag zu halten?

Was mich optimistisch stimmt ist die Tatsache, dass sich alle Taliban-Gruppen ohne Ausnahme an dem Waffenstillstand im Juni beteiligt haben. Drei Tage ist von ihnen kein Schuss gefallen. Letztlich ist es aber entscheidend, alle Gruppen an einen Tisch zu bekommen.

Welchen Zeitrahmen haben Sie dafür im Blick? Im kommenden Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen Danach führt vielleicht ein weniger friedenswilliger Präsident als Ashraf Ghani das Land.

Je schneller mit Verhandlungen begonnen wird , desto besser. Die Aufständischen müssen den Schritt vollziehen, sich von der Gewalt zu verabschieden und die Verbindungen zu Terrororganisationen zu lösen. Sie müssen erkennen, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt gibt. Nach nahezu vier Jahrzehnten Krieg und Not ist die Bevölkerung des Krieges überdrüssig.

Aber es gibt durchaus Gruppen, die den Konflikt gar nicht lösen wollen, sondern im Gegenteil ihn im Auftrag ausländischer Mächte schüren. Können die zurückgedrängt werden, wenn die Taliban politisch gestärkt werden?

Präsident Ghani hat sein Verhandlungsangebot ausschließlich an die Taliban gerichtet, auch sie sind Afghanen Wenn sie darauf eingehen, wäre schon ein groβes Stück an Sicherheit gewonnen.Und es wird immer Auftrag der afghanischen Sicherheitskräfte bleiben, den Schutz der afghanischen Bevölkerung zu gewährleisten.

Ein Drittel der Wahllokale bleibt wegen der angespannten Sicherheitslage geschlossen. Die Taliban haben mit Angriffen gedroht. Erwarten Sie trotzdem eine faire und gültige Wahl?

Fast neun Millionen Afghanen haben sich für diese Wahlen registriert. Davon sind ein Drittel Frauen. Das heißt, ein ganz großer Teil der wahlberechtigten Bevölkerung hat ein klares Bekenntnis zum demokratischen Prozess abgelegt. Es sind die ersten Wahlen, die erstmals vollständig in afghanischer Verantwortung stattfinden. Viel ist unternommen worden, um ein großes Maß an Transparenz, Glaubwürdigkeit und Sicherheit herzustellen. Vor dieser Leistung habe ich Respekt.

Sie sind viel im Land unterwegs. Wie wird der internationale Einsatz denn von den Afghanen selbst beurteilt?

Vor einigen Jahren hat der damalige Präsident Karsai ja noch die Art und Weise mancher Angriffe gerügt, bei denen auch Zivilisten zu Schaden kamen. Jeder Zivilist, der zu Schaden kommt, ist einer zu viel. Das ist unsere Richtschnur. Wir scheuen keine Anstrengungen, um zivile Opfer zu vermeiden. Im Übrigen hat sich das Mandat des Nato-Einsatzes seit 2015 völlig verändert. Vor 2015 gab es mehr als 100 000 Nato-Kräfte, und die hatten einen Kampfauftrag. Jetzt sind noch 16 000 da, die einen reinen Beratungs- und Ausbildungsauftrag haben. Unser Einsatz hat starken Rückhalt in der Bevölkerung, die Nato hat hier einen guten Namen. Man weiß, dass wir ein verlässlicher Partner sind. Das ist besonders für die Reformkräfte wichtig.

Nach 17 Jahren ist immer noch kein Frieden in Afghanistan eingekehrt. War der internationale Einsatz umsonst?

Nein. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Kabul war vor 17 Jahren eine Trümmerwüste mit nur noch 500 000 Einwohnern. Die Stadt sah aus wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist Kabul eine Stadt mit fünf Millionen Einwohnern, mit einer sichtbaren wirtschaftlichen Aktivität. Das spricht schon mal Bände. Die Afghanen haben die Sicherheit in die eigenen Hände genommen, haben Wahlen organisiert und Friedensverhandlungen angeboten. Das sind drei ganz wichtige Entwicklungen, die zeigen, dass dieses Land auf dem richtigen Weg ist. Als ich bis vor drei Jahren deutscher Generalkonsul in Masar-i-Scharif war, hätte ich mir diese Entwicklung nicht vorstellen können. Wir sollten Afghanistan auf seinem Weg zu Stabilität und Frieden helfen. Die Chancen stehen besser als je zuvor.