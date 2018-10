Schuld und Sühne

Stefan Klug

(MOZ) So hat sich Joseph J. Blocker das Ende seiner Army-Laufbahn ganz sicher nicht vorgestellt. Ausgerechnet er, der harte Hund, der Indianer-Hasser soll Häuptling Yellow-Hawk aus der Gefangenschaft ins Reservat überführen und für dessen Sicherheit sorgen. Beide haben sich beim Einsatz gegen die jeweils andere Seite nichts geschenkt und sollen nun friedlich nebeneinander durchs halbe Land reiten. Es wird ein Roadtrip der besonderen Art. Denn auch, wenn Blocker und Yellow-Hawk Todfeinde sind, sie werden aufeinander angewiesen sein. Und am Ende des langes Ritts werden sie feststellen, dass sie sich ähnlicher sind, als sie glaubten oder sich eingestehen wollten.

Scott Cooper schont den Zuschauer nicht, vor allem zu Beginn, um den Grundstein für die Geschichte zu legen. Den Hass, der beide Männer verbindet, gießt er in erschütternde und bleibende Bilder. Dabei werden die Grausamkeiten nicht ausgewälzt, sondern zeigen pointiert, wie es noch vor knapp 120 Jahren in den Weiten des Westens zugegangen ist. Cooper ist dabei weit weg von Action, im Gegenteil. Denn nachdem alles notwendige gesagt bzw. gezeigt wurde, schaltet die Handlung mehrere Gänge zurück, verfällt in eine Ruhe, wie sie ein tagelanger Ritt durch Prärie und Wälder mit sich bringt. Ohne jedoch das Quäntchen Aufmerksamkeit missen zu lassen, das in der Einsamkeit notwendig zum überleben ist. Lange Einstellungen, bewusst monotone und teils in Indianersprache gehaltene Dialoge und dann wieder kurz eine Eruption der Gewalt. Das ist der Rhythmus, der den Film bestimmt. Die gleich zu Beginn aufgebaute Spannung wird so mühelos bis zum Finale gehalten. Und in dieser Zeit machen die Protagonisten eine erstaunliche Wandlung durch, die letztlich die Sinnlosigkeit ihres früheren Handels demonstriert.

Christian Bale ist zweifellos die herausragende Figur der Geschichte. Er kann also auch den mürrischen, in sich gekehrten aber irgendwie doch grundehrlichen Typen, der über seinen eigenen Schatten springt. Sein Blocker steht für den aufrechten Amerikaner, wie ihn kurz der Vorspann beschreibt.

Vom Grundtypus als Western angelegt, kommt der Streifen in zu erwartender Grundstimmung daher. Erdige Töne dominieren das Bild sowie ein leichtes Korn, das dem ganzen einen analogen Touch auch in 4K verleiht. Die Kontraste sind dank eines natürlichen und tiefen Schwarz sehr satt. Und obwohl grundsätzlich etwas dunkler gehalten, kommen Details sehr gut zum tragen. Das ermöglicht der erweiterte Farbraum in der HDR10-Variante. Insgesamt, auch eingedenk der Motivwahl Landschaft in vielen Variationen, sind die Ansichten phänomenal. Und wer auf die englische Tonspur zurückgreift darf sich zudem über Dolby Atmos freuen.

Genre: Western; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 135 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Scott Cooper; Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi; USA 2018