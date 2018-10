Elektrische „Dorfautos“ für Oberkrämer

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Funktioniert das gemeinschaftliche Teilen von Elektroautos, E-Carsharing genannt, auf dem flachen Land? In Oberkrämer wird derzeit ein Versuchsballon vorbereitet.

Das Ziel der Bundesregierung ist klar formuliert: 2020 sollen eine Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein. Es gibt Prämien für den Autokauf und Fördermittel für E-Ladesäulen. In Oberhavel sind aktuell 165 E-Autos registriert. „Mittlerweile ist allen in der Fachwelt klar, dass dieses Ziel nicht erreicht wird“, sagt Sven Geitmann (48) aus Schwante. Er ist Fachjournalist auf dem Gebiet der Elektromobilität und Herausgeber des Brennstoff- und Wasserstoffzellen-Magazins „HZwei“. Die Bundesregierung habe ihr Ziel inzwischen aufgeweicht. Ursprünglich sei angedacht gewesen, eine Million akkubetriebene E-Autos auf die Straßen zu bringen. „Als gemerkt wurde, dass das unrealistisch ist, wurden Hybrid-Wagen mitgezählt, die doch die meiste Zeit mit dem klassischen Verbrennungsmotor fahren und einen hohen Energieverbrauch haben“, stellt Geitmann die Nachhaltigkeit dieser Bundesentscheidung infrage. In Oberhavel sind derzeit 879 Hybridfahrzeuge verzeichnet.

Die E-Auto-Branche ist laut Geitmann aber im Aufwind. In die Hände spielen dabei Abgas-Skandale und Diesel-Affären. „Ein Umdenken in der Autoindustrie findet aber nicht statt“, sagt Geitmann. „Der Verbraucher kann etwas ändern, er muss entsprechenden Bedarf anmelden.“ In Oberkrämer soll ein Angebot für eine von Geitmann und seinen Unterstützern erwartete Nachfrage angeregt werden.

Die Inspiration kommt aus Schleswig-Holstein: Hier stellt der Verein Dörpsmobil Kirchspiel Medelby seinen 25 Euro pro Jahr zahlenden Mitgliedern zwei E-Autos zur Verfügung. Die Buchung erfolgt online. Zur Zeit kostet die Stunde Autofahrt 2,50 Euro. Die Schlüssel befinden sich in einer Box (erreichbar über einen Mitglieder-Pin) an der Ladestation, an der das Auto abgeholt und wieder abgestellt wird. „Das Konzept dieses elektrischen Dorfautos funktioniert gut“, so Geitmann.

Erste Schritte zur Adaption in Oberkrämer und Kremmen sind unternommen. Das Netzwerk der E-Ladesäulen verdichtet sich. Auf dem Spargelhof Kremmen gibt es schon welche, am Hotel in Sommerfeld, die Stadt Kremmen will weitere im Stadtgebiet installieren. Die noch mit Hausstrom gespeiste Station vor der Schwanter Bäckerei von Karl-Dietmar Plentz, der das Projekt unterstützen will, wird demnächst mit Fördermitteln aufgerüstet. Hinzu kommt die Ladestation am Neubau der Firma Energieinsel im Vehlefanzer Gewerbegebiet. Geschäftsführer Rico Rückstadt will Vorreiter sein. „Er wird uns ein neues E-Auto zur Verfügung stellen“, sagt Sven Geitmann.

Der Anfang ist gemacht: Ladestationen und Auto sind vorhanden. Positives Feedback habe Geitmann, gelernter Maschinenbauer, vom Energiestammtisch in Kremmen bekommen. Die Gemeinde Oberkrämer signalisierte Unterstützung. 1 500.Euro könnten in eine Software für das Vorhaben fließen. Erst sollen jedoch diverse Gremien noch einmal beraten. Der Verwaltung fehlt bisher ein Adressat. Zur Zeit wird das Projekt von Geitmann und einigen Unternehmern getragen. „Wir müssen uns überlegen, wie wir uns organisieren“, so Geitmann. Noch ist unklar, ob – wie in Schleswig-Holstein – ein Verein gegründet wird. Mögliche Finanzierungsvarianten sollen eruiert, Fragen nach potentiellen Nutzern geklärt werden.

Geitmann ist sich jedoch sicher, dass das Modell des E-Carsharings auf dem Land zukunftsfähig ist. Er hofft, dass die Gemeinde Vorreiter ist. „Meine mittelfristige Absicht ist, dass jede Familie mit zwei Autos in Zukunft durch unser Projekt auf einen Wagen verzichten wird.“ Er selbst teilt sein zweites, mit Flüssiggas betriebenes Familienauto über eine Plattform mit anderen Menschen. Ein E-Auto könne er sich nicht leisten.

Hier bringt er einen der momentan existierenden Nachteile der E-Mobilität ins Spiel. Preis und Reichweite. „Den großen Knall in der Entwicklung wird es nicht geben“, ist er sich sicher. Er erwartet ein exponentielles Wachstum. „Die Technik muss ihre Kinderkrankheiten loswerden.“ Neuere E-Autos kommen auf eine Reichweite von 500 Kilometern. Auch das Aufladen dauere keine Stunden, so Geitmann über die Befürchtung vieler potentieller Neu-Käufer. „Es ist wie beim Handy: Nach 20.Minuten an der Ladestation sind 60 Prozent des Akkus gefüllt.“