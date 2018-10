Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zahlt sich für Azubis aus

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine neue Art von finanzieller Unterstützung sollen junge Leute erhalten, die im Mittelbereich Gransee, Zehdenick und Fürstenberg eine Ausbildung beginnen. Konkret sollen jene profitieren, die Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr sind. Finanziert wird das Ganze aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums. Dies kündigte Regio-Nord-Geschäftsführer Olaf Bechert bei der jüngsten Sitzung der Granseer Stadtverordneten an. 100 Euro sollen demnach monatlich bis zum Ende der Ausbildung als Zuschuss gezahlt werden. 37 000 Euro stehen aus dem Kooperationsfonds dafür zur Verfügung, zusätzlich zu den 30 000 Euro, die für die Umsetzung der Feuerwehr-Konzeption eingeplant sind.

Mittels der Kita-Feuerwehr-AG sei es bereits gelungen, die Jüngsten für den Brandschutz zu begeistern. Das schlage sich auch in der Nachfrage für die Mitgliedschaft in einer der Jugendfeuerwehren der Region nieder, die teils schon Wartelisten führen. Doch mit dem Beginn einer Ausbildung verlassen die jungen Leute die Wehr oft wieder, so dass es nicht zu einer Übernahme in die aktive Truppe kommt. Mit dem Ausbildungszuschuss erhoffe man sich einen nachhaltigen Effekt, nämlich dass der Nachwuchs für die Dauer der Lehre und hoffentlich darüber hinaus in den Wehren gehalten werden könne. Womöglich entscheide sich der eine oder andere genau deswegen für eine Lehre in der Region.

Eine anderes Förderinstrument in der Region Oberhavel Nord wird dagegen sukzessive zurückgefahren: die Ausbildungsförderung. Die Vergütung von Lehrlingen wurde beziehungsweise wird dabei bei bewilligtem Antrag bis zu einer Gesamtsumme von 500 Euro aufgestockt. Voraussetzung für die Bewilligung war ein Wohnort und eine Ausbildungsstätte im Mittelbereich Gransee-Zehdenick und Fürstenberg.

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2013 ging dieses Instrument des Mittelzentrums an den Start. Doch die Nachfrage lasse nach, so Bechert. 2017 wurden noch fünf Azubis als förderfähig eingestuft, auch 2016 bewegte sich die Zahl auf diesem Niveau. Mittlerweile gehe die Förderung schlicht am Bedarf vorbei, so Bechert.

Insgesamt bewarben sich seit Beginn des Projektes 99 junge Leute um die Förderung. 62 Anträge wurden bewilligt, die Hälfte der Azubis kam von der Berufsbildungseinrichtung 3 B. Der Planansatz in puncto Auszahlung lag 2017 bei 45 000 Euro, 2018 bei 40 000 Euro. Man erwarte für 2018 aber nunmehr eine Summe von 17 500 Euro auszuzahlen. 2019, ein Jahr vor dem Auslaufen, sinke diese auf noch 3 000 Euro.