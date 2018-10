Discounter plant neue Außenanlagen

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Hunde-Netto lässt sich nicht in die Karten gucken. Was der schwarz-gelbe Discounter in Fürstenberg mit der Kommune verabreden möchte, um die Außenanlagen am Markt in einem Interessenausgleich und nach den Richtlinien der Altstadtsanierung neu zu gestalten, bleibt weiter offen. Das Pressebüro des Discounters teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen mit der Stadt zu dem Thema in Kontakt stehe. Bei näheren Informationen werde man darüber gerne informieren, heißt es lapidar.

Das vor dem Hintergrund von Befürchtungen in der Bürgerschaft, der Spielplatz unmittelbar neben dem Parkplatz vor dem Discounter solle wegrationalisiert werden. Und mit ihm jene Fläche, auf der sich eine Gruppe von Einheimischen montags beim Boule-Spiel vergnügt.

Doch damit nicht genug: Wie die Leiterin des Bauamtes der Stadt, Sylvia Jandt, jüngst am Rande des Bauausschusses informierte, habe das Unternehmen die Kommune informiert, man wolle den Pflanzstreifen, der das Grundstück gleichsam einfriedet, neu strukturieren. Weshalb? Ganz einfach aus finanziellen Gründen, denn laut Jandt sei für den Discounter der Pflegeaufwand inzwischen zu hoch. Der Pflegevertrag mit der dort tätigen Gartenbaufirma solle entsprechend verändert werden.

Was die Spielgeräte betrifft, so mögen sie der Kita Spatzennest in Fürstenberg übergeben werden, lautet ein Vorschlag des Einzelhandels-Unternehmens. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) merkte an, es wäre schon von Vorteil, wenn die Boule-Spieler bei der Gelegenheit eine eigene Anlage bekämen. Aber auch der Spielplatz werde gerne genutzt, so der Eindruck aus Sicht des Rathauses. Sein Vorschlag: „Erstmal sollte planerisch auf das Areal ein Blick geworfen werden.“ Jandt ergänzte, die Erneuerung dort wäre auch gut und gerne über das Nachfolgeprogramm der Altstadtsanierung „Aktive Stadtzentren II“ – Zwei Drittel Geld vom Bund und vom Land – förderbar. „Die Umgestaltung trifft nämlich genau den Kern des Förderprogramms“, betonte sie. Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) warnte vor Schnellschüssen und verwies auf die zahlreichen Rosen, die Bürger auf dem Gelände gepflanzt hatten. Es käme einem Affront gleich, sie einfach zu beseitigen. (pilz)