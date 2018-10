SPD debattiert mit Innenminister Schröter über Sicherheitslage

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) „Wie sicher fühlen sich die Leegebrucher?“, lautete die Fragestellung einer Veranstaltung des SPD-Ortsvereins. Dessen amtierende Vorsitzende Annemarie Reichenberger, die allerdings seit einigen Jahren in Hohen Neuendorf zu Hause ist, hatte dazu rund 120 persönliche Einladungen verschickt.

Gut 50 Gäste, einige auch aus anderen Gemeinden, waren gekommen, um sich zudem ein Bild von der allgemeinen Sicherheitslage zu machen. Hochkarätige Referenten hatte Annemarie Reichenberger eingeladen. An der Spitze Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sowie Landeskriminaldirektor Michael Scharf, den Leiter der Polizeiinspektion Oberhavel, Lars Borchardt, und die Leiterin der Oranienburger Revierpolizei, Jeanette Schulze.

In Oberhavel, wo die Zahl der Straftaten ohnehin unter dem Landesdurchschnitt liege, gehöre Leegebruch zu den „Schlusslichtern“. Nur in zwei Gemeinden des Nordkreises habe es voriges Jahr weniger Straftaten gegeben als in Leegebruch, sagte Borchardt. Konkret seien voriges Jahr 198 Straftaten in Leegebruch registriert worden, vor allem einfache oder schwere Diebstähle. Auffallend hoch seien aber auch Fälle von Warenbestellbetrug gewesen. Immerhin habe die Polizei 59,1 Prozent aller Fälle aufklären können, was über dem Landesdurchschnitt liege, so Jeanette Schulze. Zu Einsätzen in der Gemeinde wurde die Polizei durchschnittlich 30 Mal im Monat gerufen.

„Insgesamt kann also von keiner dramatischen Kriminalitätslage in Leegebruch die Rede sein“, waren sich Innenminister und Inspektionsleiter einig. Allerdings könne das subjektive Sicherheitsempfinden ein völlig anderes sein. „Deshalb stellt sich vielleicht die Frage, ob eine Sicherheitspartnerschaft, wie sie in Bärenklau seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird, nicht auch für Leegebruch eine Möglichkeit sein kann“, fragte Annemarie Reichenberger.

Eine Sicherheitspartnerschaft sei ein Angebot der Polizei. Die Bereitschaft dazu müsse aber aus der Bevölkerung kommen, sagte Michael Scharf. Sicherheitspartner seien keine Hilfssheriffs und schon gar keine Bürgerwehr. „Es sind ehrenamtlich tätige Freiwillige, die sich für die Gemeinschaft engagieren, mit ihren Beobachtungen die Polizei über eventuelle Gefahrenlagen oder Verdächtiges informieren. Natürlich sind sie unbewaffnet und haben auch keine hoheitlichen Aufgaben“, stellte Michael Scharf klar.

Abgesehen von einem Handwerksmeister, dessen Firmenfahrzeuge zweimal aufgebrochen worden waren, klagte niemand über unzureichende Polizeiarbeit. „Wir haben hier eine funktionierende Gemeinschaft, in der jeder auf den Nachbarn achtet. Die meisten kennen sich. Zugezogene finden sich rasch in das bestehende Gefüge ein und haben schon deshalb immer ein wachsames Auge auf ihr Wohnumfeld“, sagte Gemeindevertreter Bernd Fischer (HGBV). Er fühle sich in Leegebruch jedenfalls sicher.

Dem widersprach auch Wolfgang Arndt, der ehemalige Ordnungsamtsleiter der Gemeinde, nicht. Er würde sich aber wünschen, dass die Revierpolizei in Leegebruch wieder mit zwei Beamten besetzt werde. Anja von Grzymala ist die zuständige Revierpolizistin. Der langjährige Leegebrucher Revierpolizist Armin Kaiser ist schon seit geraumer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vor Ort im Einsatz. Ob die Stelle wieder besetzt werde, könne er nicht versprechen, so der Innenminister. Vielleicht aber falle für Leegebruch künftig wenigstens noch eine halbe Stelle ab. Ein Revierpolizist sei für 4 000 Einwohner zuständig, Leegebruch zähle rund 6 800 Einwohner.

Gemeindevertreter Marco Lehmpuhl (CDU) brachte die Familienfreizeitanlage an der Birkenallee ins Gespräch, in der sich vornehmlich in den Abend- und Nachtstunden Jugendliche aufhielten, wobei auch Drogen im Spiel seien. Sie könne die Taschen von Jugendlichen aber nicht einfach durchsuchen. Dazu müssten schon konkrete Anzeigen vorliegen, um einschreiten zu können, bemerkte Revierpolizistin Anja von Grzymala.

Dass die Polizei nachts mal ein wachsames Auge auf das Treiben am Pilz in der Familienfreizeitanlage wirft, das wünscht sich der amtierende Bürgermeister Martin Rother. Ansonsten könne er nur das unterstreichen, was Bernd Fischer gesagt habe. „Wir leben die Sicherheitspartnerschaft in unserer Gemeinde und benötigen dafür keinen eigenen Rahmen“, sagte Rother.