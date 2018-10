FDP kooperiert mit Ex-NPD-Mann

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Margitta Bergmann (FDP) hat mit Thomas Schulz (parteilos) eine neue Fraktion für die Gemeindevertretung angemeldet. Schulz saß jahrelang für die NPD im Kreistag und im Gemeindeparlament. Mit der Fraktionsbildung verlieren SPD und BfO Sitze in Ausschüssen.

Für die Gemeindevertretung wurde eine neue Fraktion angemeldet, über die die Abgeordneten vergangene Woche informiert wurden. Margitta Bergmann saß bisher als fraktionslose Abgeordnete für die FDP im Gemeindeparlament, Thomas Schulz als parteiloses Mitglied im Gremium. Bergmann wird neue Fraktionsvorsitzende von FDP/Thomas Schulz. Schulz ist in der politischen Szene kein Unbekannter. Er war früher in der FDP und später in der Schill-Partei aktiv, bevor er der rechtsextremen NPD beitrat, für die er seit 2014 Sitze in der Gemeindevertretung und im Kreistag inne hatte. Im Mai 2017 erklärte er seinen Austritt aus der NPD. Als fraktionsloser Kandidat blieb er in Kreistag und Gemeindevertretung.

Der Kreistagsabgeordnete und Gemeindevertreter Jörg Ditt (Grüne) sieht die Fraktionsbildung kritisch. Er bezeichnet Schulz als jemanden, der „seit Jahrzehnten wild durch alle Parteien, von der konservativen Mitte bis zum äußerst rechten Spektrum“ springe. Die FDP müsse sich bei diesem Bündnis fragen, „welche Beweggründe sie dazu bewogen hat, ‚fünf Minuten’ vor der Wahl eines neuen Gemeinderates einen solchen Politiker mit der Aufnahme in eine Fraktion aufzuwerten“. Das Wort Politiker setzt Ditt in einer Pressemitteilung dabei in Anführungsstriche. „Es wird kolportiert, dass es nur darum ging, die Ausschüsse etwas durcheinander zubringen und spezielle Parteien zu ärgern, indem diese nun zum Beispiel einen Sitz im Hauptausschuss verlieren“, so Ditt weiter. „Wenn dem so ist, handelt die FDP verantwortungslos und hat jegliche politische Legitimation verloren.“

Oberkrämers Justiziar Peter Matschke bestätigt die Neuverteilung der Ausschusssitze, die ab Anfang 2019 greifen wird. Durch die Fraktion FDP/Thomas Schulz bekommt diese aufgrund der paritätischen Verteilung jeweils einen Sitz im Haupt-, Bau- und Sozialausschuss. Im Bau- und Sozialausschuss verliert dafür die SPD (bisher zwei Sitze) einen Platz, im Hauptausschuss muss die BfO einen ihrer bisher drei Sitze abgeben. Die Neubesetzung müssen die Gemeindevertretung am 6. Dezember beschließen.

Margitta Bergmann bezeichnet die Zusammenarbeit mit einem Ex-NPD-Mitglied als logisch. „Als Fraktion haben wir mehr Rechte. Wir können Anträge stellen, auch solche, die eine namentliche Abstimmung fordern“, sagte sie am Freitag dieser Zeitung. Als Einzelperson war ihr das bisher nicht möglich. Dass ihr Fraktionskollege einer rechtsextremen Partei angehörte, sieht sie unkritisch. „Er ist seit anderthalb Jahren parteilos und war früher in der FDP“, argumentiert Bergmann, die seit 1996 bei den Liberalen ist. „Die FDP agiert vorurteilsfrei. Man muss jedem Menschen eine zweite Chance geben. Ich bin kein Gesinnungsschnüffler.“ Für sie stehen die Belange der Gemeinde im Vordergrund. „Ich mache in Oberkrämer keine Parteipolitik.“

Die FDP Oberhavel sei laut deren Kreisvorsitzenden Jörg Paschedag erst irritiert über das Bündnis gewesen. Doch Bergmann konnte überzeugen, dass Schulz sich deutlich von der NPD distanziert habe. „Dass Herr Schulz früher bereits einmal Mitglied der FDP war, hat den Schritt für Frau Bergmann darüber hinaus einfacher gemacht“, so Paschedag. Der FDP-Kreisvorstand will die Fraktionsarbeit „sehr genau beobachten“. Solange es keine Anträge gebe, die „unserem liberalen Wertekanon widersprechen“, werde die FDP aber nicht eingreifen.