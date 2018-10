Oberhavel hat den höchsten Krankenstand in Brandenburg

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Der Landkreis Oberhavel hatte 2017 den höchsten Krankenstand in Brandenburg. Die Zahl der Tage, an denen die Menschen nicht zur Arbeit gingen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 auf 5,8 Prozent an.

Laut DAK-Gesundheitsreport von Donnerstag waren damit in Oberhavel an jedem Tag des Jahres von 1 000 Arbeitnehmern 58 krankgeschrieben. Den niedrigsten Krankenstand in Brandenburg verzeichnet mit 4,5 Prozent die Landeshauptstadt Potsdam. Die DAK betreut in Oberhavel etwa 25 000 Versicherte.

Besonders auffällig ist nach Angaben von Marcel Panzer, Chef der DAK-Gesundheit Oranienburg, dass nahezu ein Viertel der Arbeitnehmer (23,7 Prozent) in der Region wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen ausfiel. Rückenschmerzen und Co. nahmen um vier Prozent zu und rangieren weiterhin auf Platz eins der Fehlzeiten. Die Fehltage dieser Erkrankungen liegen zudem weit über dem Landesniveau.

Wie die aktuelle Krankenkassen-Analyse für den Landkreis zeigt, befinden sich die psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände mit 16,3 Prozent in Oberhavel ebenfalls über dem Landesdurchschnitt. Der Anteil der psychischen Erkrankungen von leichter Überforderung bis hin zu schweren Neurosen stieg um sechs Prozent und liegt auf Rang zwei der Fehlzeitenstatistik. Am stärksten gestiegen sind allerdings die Fälle der Atemwegs-erkrankungen wie Bronchitis. Sie landeten in Oberhavel auf dem dritten Platz (15,1 Prozent).

„Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand in der Region, um so Impulse für die Gesundheit der Beschäftigten zu geben“, sagt Marcel Panzer. „Diese Analysen helfen uns, gezielter beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten. Damit soll beispielsweise längeren Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt werden“, so Panzer weiter. Aus einer tiefergreifenden Analyse geht hervor, dass jeder vierte Beschäftigte in Brandenburg „Rücken hat“.