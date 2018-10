Ruhe ist Gift für chronisch Herzkranke

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) ÜbungsleiterDirk Queiser schont seine Leute nicht. Zehn Hallenrunden zum Aufwärmen, danach Zirkeltraining und nach jedem Stationswechsel noch eine Hallenrunde extra. Selbst Menschen ohne Herzprobleme kommen da schnell ins Schwitzen und schnappen nach Luft.

Doch es sei gerade die Bewegung, die dem Herzpatienten nach überstandener Operation und anschließender Rehabilitation gut tut, weiß der Arzt Gunther Rückert aus Zehdenick, der mit seinem Stethoskop das Treiben in der Sporthalle der Linden-Grundschule beobachtet. Wer rastet, der rostet: Das gilt für Menschen mit Herzproblemen erst recht. „Ruhe ist nicht gut“, weiß Rückert. Das Herz-Kreislaufsystem in Schwung bringen und dabei vielleicht noch ein wenig Gewicht verlieren, darum gehe es beim Herzsport. Bevor sich jemand den Leibesübungen hingibt, checkt der Arzt bei jedem den Blutdruck. Nur wer sich fit fühlt, darf teilnehmen.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Herzsport des SV Blau-Weiß Röddelin in Zehdenick. Und er erfreut sich großer Beliebtheit. Die beiden Gruppen – die eine für wenig Belastbare, die andere für jene, die sich stärker belasten dürfen – zählen zurzeit zusammen rund 40 Teilnehmer, weiß der 78-jährige Friedrich Henke, der vor zwei Jahren die Organisation von der langjährigen Leiterin Uta Schlüter übernommen hatte, die sich aus privaten Gründen zurückgezogen habe. An diesem Dienstagabend wirkt Henke besonders gelöst: „Ich habe heute einen Brief von der Stadt Zehdenick erhalten, dass wir ein weiteres Jahr die Sporthalle kostenlos nutzen dürfen.“

Henke organisiert aber nicht nur, er ist selbst aktiv dabei. Mit drei Bypässen hat der 78-Jährige die Vorzüge des Herzsports schätzen gelernt. Einmal die Woche ordentlich bewegen, das tue auch ihm gut. Aber auch eine 50 Kilometer lange Radtour macht ihm nichts aus. „Viele haben Stents, andere auch einen Herzschrittmacher“, weiß Gunther Rückert. Die allermeisten haben einen Infarkt überstanden.

Das „Urgestein“ der Herzsportgruppe ist der 89-jährige Gerhard Kotz, der wegen einer Herzschwäche auf Empfehlung seines Arztes schon vor 20 Jahren zu den allerersten gehörte. Noch immer bewegt der Senior sich leichtfüßig über das Hallenparkett, schont sich auch bei den Übungen nicht. Selbst nach einer Stunde fleißiger Bewegung ist ihm das sympathische Lachen keineswegs vergangen.

Wer zur Herzsportgruppe kommt, der hat meist eine Überweisung von seinem Hausarzt dabei. Das ist wichtig, denn dann übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Um die Abrechnung müsse sich aber niemand selbst kümmern, das übernehmen der Röddeliner Sportverein, der auch in Templin Herz- oder darüber hinaus Lungensport anbietet. Einige Herzsportler sind aber auch Mitglied im SV Röddelin. Das kostet 60 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr und deckt die Kosten für den Herzsport mit ab, so Friedrich Henke, dem es wichtig ist, dass die Stimmung beim Sport gelöst ist, jeder mit Freude dienstags den Weg in die Sporthalle findet. Auch deshalb organisiert er Kegelnachmittage. Die Weihnachtsfeier Ende November zählt zu den Ritualen, die gepflegt werden. „Dann kommen auch die Partner mit“, so Henke. Er sorgt dafür, dass immer alle auf dem Laufenden gehalten werden, wenn es Veränderungen beim Trainingsrhythmus gibt. Normalerweise treffen sich die Gruppen dienstags, die eine um 17 und die andere um 18 Uhr.