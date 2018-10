85-Jährige bestohlen: Polizei sucht Diebin mit Phantombild

Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) Nach einem Diebstahl am 7. Februar in einem Haus in Borgsdorf sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ein Mann und eine Frau hatten an diesem Tag die Wohnung einer 85-jährigen Frau im Heideweg aufgesucht und dort mehrere Tausend Euro und ein Sparbuch gestohlen. Sie hatten sich der Frau gegenüber als Vertreter einer Firma ausgegeben und unter dem Vorwand, die Toilette besuchen zu müssen, Einlass ins Haus verschafft. Während die Eigentümerin die Frau zur Toilette brachte, nutzte der Mann die Gelegenheit und durchsuchte die Zimmer.

Gemeinsam mit der bestohlenen Frau hat die Polizei ein Phantombild erstellt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei unter 03301 8510 melden.