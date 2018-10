Kaum Spielraum für Investitionen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Haushalt, Straßenbauvorhaben, Anträge der Fraktionen – eine umfangreiche Tagesordnung wurde in der Versammlung am Donnerstagabend von den Stadtverordneten abgearbeitet. Die meisten Beschlüsse erfolgten ohne lange Diskussion.

Haushalt: Nicht die Kämmerin, sondern Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) legte den Doppelhaushalt 2018/19 vor: Einen „Rohhaushalt“ und zwei Prioritätenlisten präsentierte er den Stadtverordneten. In ersteren fanden alle Einnahmen und Ausgaben Eingang, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist. Für alles andere, also die Mittel für Schulen, Kitas, Sport- oder Kultureinrichtungen sowie geplante Investitionen – insgesamt 137 Positionen – gibt es je eine Liste. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, darüber will sich die Verwaltung mit Vertretern der Fraktionen bei einer zweitägigen Klausur verständigen. In der November-Sitzung soll der Haushalt dann beschlossen werden.

So viel ist klar: Viel Spielraum für Investitionen bleibt nicht. 2,8 Millionen, rechnete Rudolph vor, stehen 2019 für freiwillige Ausgaben zur Verfügung. Allein 4,6 Millionen Euro sollen nämlich in die Tilgung von Krediten fließen, die in der Vergangenheit aufgenommen wurden, um die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben. Bis 2022 sieht es nicht besser aus: Mehr als 4,1 Millionen Euro werden laut Verwaltung für Investitionen mittelfristig nicht zur Verfügung stehen.

Zinsgeschäfte: Mehrheitlich beschlossen haben die Stadtverordneten einen BFZ-Antrag, wonach Schadenersatzansprüche gegenüber der Eigenschadenversicherung der Stadt sowie gegenüber der Kommunalaufsicht geltend gemacht werden sollen. Es geht um Zins-Swap-Geschäfte, mit der die Stadt Millionenverluste gemacht hat. „Keiner weiß, wie hoch der Schaden wirklich ist“, meldete sich Gerold Sachse (Linke) zu Wort. Seine Fraktion und die Mehrheit lehnten allerdings ab, gegenüber dem ehemaligen Bürgermeister und seinem Kämmerer Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Schulbezirke: Die in ihrer Straßen-Zuordnung leicht modifizierte Schulbezirkssatzung für 2019/20 wurde einstimmig beschlossen. Jan Giesau, Vorsitzender des in der Sitzung berufenen Kita- und Grundschulbeirats, hatte eine Überlappung der Bezirke gefordert, er räumte aber ein, dass dann im Einzelfall entschieden werden müsste, ob die favorisierte Schule tatsächlich über genügend Plätze verfügt.

Straßen: Unter Vorbehalt beschlossen wurden die Herstellung der Krausestraße und der Ausbau der Lindenstraße zwischen James-Watt-Straße und Bahnübergang. Stephan Wende (Linke) regte an prüfen zu lassen, ob ein zusätzlich zu den vorgesehenen Versickerungsmulden an der Straße angelegter Teich die Überschwemmungs-Gefahr eindämmen könnte. Für die Lindenstraße empfahl ein Einwohner zu prüfen, ob Betonpflastersteine für den geplanten Radweg die beste Wahl seien. Um den Bau eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Bettina-von-Arnim-Straße zu verhindern, beschloss die Versammlung mit Gegenstimmen der SPD, einen Bebauungsplan aufzustellen, der für die Fläche einen Park vorsieht.