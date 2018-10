Erste Sandstraße nach vier Monaten freigegeben

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Mit dem rituellen Durchschneiden eines kleinen Bandes haben Vertreter der Gemeinde, der Baufirma und Anwohner am Freitag die Straße Amselhain freigegeben. Die 200 Meter lange Anwohnerstraße, zuvor ein unbefestigter Sandweg, ist in nicht ganz vier Monaten ausgebaut worden. Weil sie eine Sackgasse ist, hat die Gemeinde nur eine 5,05 Meter breite Fahrbahn angelegt und auf einen Gehweg verzichtet. Als Regenentwässerung wurden Mulden angelegt, am hinteren Ende ein gepflasterter Wendehammer. Anwohner Klaus-Dieter Bittner lobte die Baufirma und erinnerte an Hitze, Staub und Trockenheit, die die Arbeiter ertragen mussten. Bauleiter Jürgen Hajduk gab das Lob zurück an die Anwohner: „Es war ein Miteinander.“

Die Erschließungsmaßnahme hat 220 000 Euro gekostet. 90 Prozent davon müssen die Anwohner zahlen. Viele wollten am Freitag denn auch wissen, wann die Beitragsbescheide kommen. „Vor Weihnachten nicht“, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. 18 Grundstückseigentümer waren nach seinen Angaben angeschrieben worden, 17 reagierten, 16 mit Ja. „Wir wollten das“, bestätigte Brigitte Bahnemann. Die Straße ist die erste fertig gestellte Anliegerstraße aus der 2017 beschlossenen Konzeption zur Herstellung der Schöneicher Sandstraßen. Davon hat die Gemeinde jetzt noch 37, mit einer Gesamtlänge von 12,9 Kilometern.(je)