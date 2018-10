So manches Experiment mit Kleist gewagt

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitagabend gab es bei den Kleist-Festtagen mit der eigens für diese Festtage produzierten Performance „Gruselkabinett“ rund um Kleist und Haitieinen weiteren Höhepunkt. Der Schauspieler Mathieu Carrière und die britische Fotografin Leah Gordon mischten Kunst, Tanz, Musik, Voodoo und Karneval mit Fotografien zu einem fantastischen Bild-Textspektakel. Mathieu Carrière gehört in Deutschland spätestens seit der hochkarätigen erfolgreichen Fernsehserie „Ein Mann will nach oben“ nach Hans Fallada zu den prominentesten Künstlern. Vor und nach der Performance im Kleist-Forum gab die Sängerin Vera Tavares ein Konzert mit Kreol-Pop-Jazz.

Dieses Abendprogramm war Teil eines insgesamt vielfältigen Festtagsprogramms unter dem Titel „Inszenierte Wirklichkeiten“, das einen experimentellen Umgang mit Themen rund um Heinrich von Kleist zum Inhalt hatte. Das hochaktuelle Festtags-Motto wurde auch zum Teil in der Stadt diskutiert (siehe auch Seite 17).

Mit einem Konzert der Chansonette Georgette Dee am Sonnabend und einer Lesung des Schauspielers Thomas Thieme am Sonntag werden die Kleist-Festtage abgeschlossen.(hk)