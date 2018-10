Bürgerprotest bricht sich Bahn

Machen ihrem Unmut Luft: Anwohner aus der Main- und der Mittelstraße in Friedenstal/Schönow bei der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Sie wollen, dass die Verkehrsströme, die aus der Sperrung der Bernauer Allee resultieren, auf mehrere Straßen verteilt werden. © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Bernau (Bernau) Keine vier Wochen nach Beginn der Sperrung der Bernauer Allee in Schönow schlagen die Wellen der Empörung in den angrenzenden Wohnvierteln hoch. Insbesondere die Bewohner von Mittel- und Mainstraße ächzen unter der Verkehrsbelastung.

Zur Einwohnerfragestunde in der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstagabend sind alle Plätze auf den Zuhörerrängen besetzt. Es sind in erster Linie Anwohner aus der Mittelstraße in Schönow und der Mainstraße in Friedenstal, die sich bei Bürgermeister André Stahl (Linke) über die Umleitungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der Bernauer Allee beschweren wollen. „Wir sind nicht prinzipiell gegen die Baumaßnahmen“, sagt Klaus Conradi, Grundstücksbesitzer aus der Mainstraße und maßgeblicher Organisator des Protestes, gleich zu Beginn der Einwohnerfragestunde. Und dass es durch die gesperrte Bernauer Allee zu mehr Verkehr in den umliegenden Straßen kommen würde, sei auch allen klar gewesen. Allerdings könne es nicht angehen, dass sich Bus-, Lkw- und Autoverkehr nun in einer Anliegerstraße wie der Mainstraße konzentriere. Die sei nämlich mit einer Breite von 4,75 Meter für Begegnungsverkehr von Bussen und Lkw gar nicht ausgelegt, argumentiert Klaus Conradi. Immer häufiger komme es vor, dass Fahrzeuge über die Bürgersteige rollen - aus Sicht der Anwohner eine riesige Gefahr für Fußgänger, vor allem aber für die Kinder, deren Schulweg durch die Mainstraße führt.

Die Anwohner des Wohnviertels rund um Main- und Mittelstraße haben sich zusammengetan und einen eigenen Vorschlag für eine Umleitungsstrecke erarbeitet. Für die erste Bauphase - die Sperrung der Bernauer Allee zwischen Kreisverkehr und Fritz-Reuter-Straße - sollten die Busse von Bernau nach Schönow über die Bernauer Chaussee, links in die Hans-Sachs-Straße (Ersatzhaltestelle) , Mittelstraße und Goethestraße fahren, sagen sie. In entgegengesetzter Richtung - von Schönow nach Bernau - könne der Busverkehr über die Goethestraße, Mittestraße, Mainstraße geführt werden. Zwischen Hans-Sachs-Straße und Isarstraße in Richtung Elbestraße müssten Mittel- und Mainstraße als Einbahnstraßen ausgewiesen werden.

Für die zweite Bauphase, in der die Bernauer Allee zwischen Elbestraße und Hans-Sachs-Straße gesperrt ist, sieht ihr Vorschlag vor, die Busse von Bernau nach Schönow über Elbestraße-Spreeallee-Dossestraße-Mittel- und Mainstraße zu führen, in umgekehrter Richtung über Goethestraße-Mittelstraße-Mainstraße. Weitere Vorschläge: ein Lkw-Durchfahrtverbot für alle Zufahrten zum Siedlungsgebiet, die Aufstellung zusätzlicher Tempo-30-Schilder sowie Geschwindigkeitsdisplays und regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei in der Main- und Mittelstraße.

Selbstverständlich würden alle Vorschläge geprüft, auch hinsichtlich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten, erklärte Bürgermeister Stahl. In der kommenden Woche habe er einen Termin mit der Straßenverkehrsbehörde. Einen Vor-Ort-Termin mit den Anwohnern, wie ihn Klaus Conradi gefordert hatte, lehnte der Bürgermeister zunächst ab, besann sich dann aber doch eines besseren. In der kommenden Woche will sich Stahl mit den Anwohnern treffen..