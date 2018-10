Tourismus-Chefin erweckt Kleinod

Architektonisches Detail: Ein Lamm schmückt den Schlussstein an der Fassade des Torhauses. © Foto: Steffen Göttmann

Enthüllt: Das große Plakat am Torhaus-Platz in Bad Freienwalde zeigt zwei historische Fotos und einen Ausschnitt einer Landkarte. Heiko Walther-Kämpfe deutet bei der vergrößerten Ansichtskarte von 1890 auf ein Detail. © Foto: Michael Anker

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Dem Torhaus-Platz neben der Bad Freienwalder Stadtpfarrkirche St. Nikolai kommt im Fontane-Jahr 2019 eine besondere Bedeutung zu. Ein riesiges Plakat zeigt dort seit Freitag historische Stadtansichten von Bad Freienwalde.

Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, und Sparkassenvorstand Reinhard Kampmann haben am Freitagnachmittag die Hülle fallen lassen. Sie entfernten eine Folie, die ein 8,40 Meter mal 3,75 Meter großes Plakat mit drei historischen Ansichten von Bad Freienwalde verhüllte. Der Platz spielt eine besondere Rolle im Fontane-Jahr. Er wird Start- und Endpunkt einer „Fontane-Kultur-Tour“ werden.

Das Plakat, das an der Fassade einer verfallenen Garage neben dem Torhaus angebracht wurde, zeigt ein kolorierte Ansichtskarte von 1890, worauf die heutige Königstraße mit der St.-Georgskapelle zu sehen ist. Hinzu kommt ein Schwarz-Weiß-Foto von 1960 mit Blick auf den Marktplatz sowie eine historische Landkarte von Freienwalde, auf der Bismarckturm,. Baujahr 1895, noch nicht eingezeichnet ist. das im neugotischen Stil errichtete Torhaus gehört zur 1925 vom damaligen Landrat Peter Fritz Mengel gebauten Landratsvilla, die die Bedeutung von Bad Freienwalde als Kreisstadt des Landkreises Oberbarnim unterstrich.

„Ohne die Hilfe der Stadtverwaltung und der Wohnungsbaugesellschaft hätten wir unser Projekt nicht so kurzfristig umsetzen können. Die Sparkasse unterstützte uns dabei großzügig“, sagte Ilka Krüger nach der Enthüllung. „Wir haben im Büro von Frau Krüger gesessen“, berichtete Reinhard Kampmann. Sie habe mehrere Ideen aufgezählt, doch diese ließ sich ganz schnell umsetzen. Weil sich die Bank mit ihrem Beratungszentrum in direkter Nachbarschaft zum Torhaus befindet, sagte er die Spende zu.

Den Torhaus-Platz als Straßennamen gibt es eigentlich gar nicht. „Vielleicht bürgert er sich einfach ein“, sagte der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke), der zu den 30 Bad Freienwaldern zählte, die sich die Enthüllung nicht entgehen lassen wollten. Das im Schatten der Kirche liegende Gebäude-Ensemble umfasst neben dem einstigen Jagdschloss des großen Kurfürsten und die frühere Kreisverwaltung mit Torhaus auch einen kleinen Platz. Unter alten Bäumen, zwischen Torhaus und Kirche, führte dieses innerstädtische Kleinod lange Zeit einen Dornröschen-Schlaf. Es wurde von den Bürgern kaum noch wahrgenommen. Zu Unrecht, wie Tourismus-Chefin Ilka Krüger findet. Bisher war der Platz vor dem morbiden Torhaus zur alten, jetzt leerstehenden Landratsvilla eher ein Müllplatz, wo sich vom Wind verwehtes Laub und Papier sammelte. Von dort aus plant die Tourismus GmbH kommendes Jahr ihre Fontane-Kultur-Tour, die über die Weinbergstraße zur Ruine, die belegter Fontane-Ort sei, führt, so Heiko Walther-Kämpfe. Von dort an führt er über den Fontane-Weg zum Haus der Naturpflege und durch den Schlosspark zurück zum Ausgangspunkt.

An bestimmten Punkten können sich die Wanderer in Form eines Hörbuchs informieren. Dort sei jeweils eine Telefonnummer zu finden. Wer sie anwählt, lauscht einem kleinen Hörspiel. „Wir haben bereits drei solcher Punkte installiert, noch in diesem Jahr kommen vier weitere hinzu“, berichtete Heiko Walther-Kämpfe.