EW und BER auf dem Vormarsch

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die meisten im Barnim zugelassenen Autos führen noch immer BAR, das amtliche Kennzeichen des Landkreises. Doch EW und BER holen mächtig auf. Die seit 2012 gesetzlich garantierte Wahlfreiheit macht es möglich.

Wer in Eberswalde unterwegs ist, gewinnt den Eindruck, dass EW auf dem Vormarsch ist. Manchmal wirkt es sogar schon so, als würde das auf die Nummernschilder geprägte Bekenntnis zur Barnimer Kreisstadt dominieren. Aber dieses Gefühl trügt.

„BAR ist unter den bei uns verfügbaren Kennzeichen immer noch der absolute Marktführer“, sagt Oliver Köhler, der in der Barnimer Kreisverwaltung als Pressesprecher in der Verantwortung steht und die aktuellen Zahlen der kreiseigenen Zulassungsstelle parat hat. Demnach waren zum Stichtag 25. September im Barnim alles in allem 152 960 Fahrzeuge angemeldet, von denen 114 540, das sind 74,9 Prozent, mit BAR herumfahren. Wäre das offizielle Kürzel für den Landkreis eine Partei, hätte sie damit die absolute Mehrheit erreicht. Aber auch die beiden Alternativen wären sicher über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen. 17 842 Fahrzeuge, 11,7 Prozent, tragen BER auf dem Nummernschild, 14 867 Fahrzeuge, 9,7 Prozent, sind mit EW anzutreffen. Bei weiteren 4913 Fahrzeugen, 3,7 Prozent, haben deren Halter die Möglichkeiten, die ihnen seit der Kennzeichenliberalisierung eingeräumt werden, noch weiter ausgeschöpft und nach ihrem Umzug in den Barnim ihre bisherige Buchstaben-Ziffern-Kombination behalten. So gab es zum Stichtag 2975 im Barnim registrierte Fahrzeuge mit B für Berlin und immerhin 319 Fahrzeuge mit MOL für Märkisch-Oderland.

2017 waren im Barnim insgesamt 148 458 zugelassen, davon 100 837 mit BAR, 14 128 mit BER und 11 712 mit EW. 2016 hatte es im Kreis alles in allem 145 213 Fahrzeuge gegeben, davon 86 153 mit BAR, 10 141 mit BER und 8461 mit EW. Ein prozentualer Vergleich zu 2018 würde hinken, weil sich die Statistik rückwirkend nur unvollständig aus dem Datenspeicher der Kreisverwaltung entnehmen lasse, erklärt der Pressesprecher. So würden unter anderem Angaben zu Umzügen und fremden Kennzeichen fehlen.

Dennoch lässt sich feststellen, dass neben BER und EW auch BAR weiter Zuwächse verzeichnet. Bis zum Stichtag wurden 2018 bereits 5236 Fahrzeuge neu angemeldet, im gesamten vorigen Jahr waren es 6327 und vor zwei Jahren 6088. Der Kreis wird also mehr und mehr (auto)-mobil.

Barnims Landrat Daniel Kurth sei privat ausschließlich mit BAR auf Achse. „Das gilt für sein Auto, für seinen Anhänger und für sein Motorrad“, sagt der Pressesprecher. Einen Dienstwagen hat der Neue an der Spitze der Kreisverwaltung noch nicht. „Der Leasingvertrag für den bisherigen Wagen war ausgelaufen. Und der neue Landrat fand bei seinem Amtsantritt, dass es Wichtigeres gibt, als gleich ein neues Auto zu bestellen“, betont Oliver Köhler. Stattdessen bediene sich Daniel Kurth bei Bedarf im Fuhrpark. Alle Fahrzeuge der Flotte seien natürlich mit BAR ausgestattet.

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski fährt privat BAR. Doch das Kennzeichen seines Dienstwagens kündet von doppeltem Stolz – auf die Stadt, deren Verwaltung er vorsteht und die er nach außen repräsentiert. Und auf das Amt, das er bekleidet. Auf dem Nummernschild steht: EW-BM 1.