Streit um Flüchtlingswohnungen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt wird demnächst zahlreiche Flüchtlingsfamilien zu ihren Einwohnern zählen. Das führt bei einigen Bürgern zu Sorgen und auch Ängsten. In der Stadtverordnetenversammlung gab es einen Beschlussvorschlag zur Wohnraumvergabe. Er wurde abgelehnt.

Der Einzug von ersten Flüchtlingsfamilien im Wohnverbund Am Stadion verzögert sich. Ursprünglich war der Bezug ab 15. Oktober vorgesehen. Bürgermeister Jörg Schröder informierte in der Stadtverordnetenversammlung, dass die ersten Familien am 23. Oktober einziehen werden. Es handele sich um 48 Personen, darunter 29 Kinder. Von denen wiederum sind acht im Schul- und die anderen im Kita-Alter. Schröder räumte ein, dass mit dem Landkreis noch Fragen hinsichtlich der Unterbringung der Kinder zu klären sind. Sowohl die Grundschule als auch die Kitas der Stadt seien voll belegt.

Zum Thema Flüchtlingsunterbringung brachte Falk Janke (Freiheit/Arbeit/Werte) eine Vorlage in die Sitzung ein. Die Stadtverordneten sollten beschließen, dass sie sich künftig das Beschlussrecht für die Vergabe von Wohnungen an Flüchtlinge und Asylantragsteller vorbehalten. Die Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) sollte laut der Vorlage künftig die Stadtverordneten informieren, wenn eine Vergabe vorgesehen ist.

Erst im September hätten Abgeordnete und Bürger über die Medien vom Wohnverbund in Seelow erfahren, begründete Janke seinen Antrag. Der Landkreis hatte zu einer Informationsveranstaltung ins Kulturhaus eingeladen. Bei der schlugen die Emotionen hoch, wurde deutlich, dass es zum teil erhebliche Vorbehalte gegen Flüchtlinge gibt. Wenn 100 Flüchtlinge untergebracht werden sollen, sei eine rechtzeitige Information notwendig, kritisierte Janke.

Es sei fraglich, inwieweit eine Stadtverordnetenversammlung darauf Einfluss nehmen könne, warf Daniel Münch (SPD) ein. Der Informationsfluss sei zweifellos zu beanstanden, allein schon wegen der unterzubringenden Kinder. Dem pflichtete Klaus Richter (Linke) bei. Er machte jedoch deutlich, dass nicht die Stadt, sondern die Seelower Wohnungsbaugesellschaft Wohnungen vergibt. Es stelle sich ohnehin die Frage, nach welchen Kriterien man eine Vergabe festlegen wolle. „Die Sewoba ist ein Wirtschaftsunternehmen“, betonte Richter. „Es entscheidet über den Abschluss von Mietverträgen, nicht wir als Abgeordnete.“ Das unterstrich auch Fachbereichsleiter Frank Möricke. In der Hauptsatzung sei klar geregelt, inwieweit die Stadtverordneten in die Geschäfte der Sewoba eingreifen dürfen.

Bürgermeister Jörg Schröder erinnerte daran, dass die Entscheidung, Am Stadion Wohnungen für Flüchtlingsfamilien einzurichten, seit langem bekannt sei. 2016 habe die Sewoba mit Zustimmung der Stadt Fördermittel beantragt, um Wohnungen herzurichten (MOZ berichtete einst ausführlich). Bisher seien diese Wohnungen nur durch den Kreis noch nicht in Anspruch genommen worden. „Wir hatten uns als Stadt klar dazu bekannt, keine Gemeinschaftsunterkunft in Seelow zu schaffen, sondern Flüchtlinge dezentral unterzubringen und zwar in erster Linie Familien“, erklärte Schröder. Wenn Flüchtlinge ein Bleiberecht haben, sei es ihnen im Übrigen freigestellt, selbst eine Wohnung zu mieten. Er nahm damit Bezug auf eine Aussage von Falk Janke, wonach dann schon 29 Wohnungen durch Flüchtlinge belegt wären.

Im Falle des Wohnverbundes handele es sich um 20 Wohnungen sowie ein Büro. Mieter sei der Internationale Bund als Betreiber des Wohnverbundes. Die betreffenden Familien, die aus verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften im Kreis kommen und schon einige Zeit in Deutschland leben, haben gute Bleiberechtschancen. Deshalb würden sie dort auch untergebracht.

Der IB sichert mit einem Sozialarbeiter, einem Heimleiter und einem 24-Stunden-Wachschutz die Betreuung der Familien und ist Ansprechpartner für alle anderen Mieter. Nur Falk Janke selbst stimmte für seinen Antrag, alle anderen lehnten ihn ab.