Der Poller bleibt oben – tagsüber

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Erneut scheiterte der zeitweilige Ausschuss zur Aufenthaltsqualität in der Altstadt mit seinem Vorstoß zur dauerhaften Absenkung des Pollers in der Großen Straße an der Mehrheit der Stadtverordneten.

Es war ein Déjà-vu – alles schon einmal gesehen und gehört: Nach seiner Sitzung am Dienstag hat der zeitweilige Ausschuss der Strausberger Stadtverordnetenversammlung zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt eine Beschlussvorlage zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt eingebracht, wieder mit vier Punkten. Als ersten: Die Bürgermeisterin solle kurzfristig die verkehrsrechtlichen Vo­raussetzungen für die Absenkung des Pollers schaffen. Außerdem solle die Fahrbahn eingeengt und verschwenkt werden, es sollten mehr Stadtmöbel und Spielgeräte aufgestellt und viertens in der Müncheberger Straße der Zweirichtungsverkehr geprüft werden. Genauso sah die Vorlage aus, die die Stadtverordneten am 13. September mit großer Mehrheit in die Fachausschüsse zurückverwiesen hatten, weil sie dort noch nicht behandelt worden war. Nun war sie das zwar, hatte aber dort keine Mehrheit gefunden. Wie im September beantragte Jens Knoblich (Die Fraktion: grün, liberal, bürgernah) die Streichung der Punkte zwei, drei und vier. Und wie im September tauschten die Beteiligten ihre Argumente aus.

Neu war, dass der aktuelle Inhaber der Stadtapotheke Jens Andreas die Position des Gewerbevereins Altstadt vertrat und nicht sein Vorgänger Klaus Kretschmer. Andreas führte nicht nur die Umsatzeinbußen besonders der Geschäfte im Nordteil der Großen Straße an, sondern auch weitere Nachteile. So sei der Durchgangsverkehr nicht unterbunden, sondern in die Georg-Kurtze-Straße und den Buchhorst verdrängt worden, wo Belastungen und Unfallgefahr angestiegen seien. Die anhaltenden Wendemanöver frustrierter Autofahrer vor dem unerwarteten Poller führten zu aggresivem und zu schnellem Fahrverhalten. Sein Fazit: „Die Verkehrsbelastung hat also tendenziell eher zugenommen.“ Andreas konfrontierte die Parteien mit ihren Wahlprogramm-Aussagen und erinnerte an das Bürgermeister-Kandidatenforum, bei dem sich alle fünf Bewerber für die umgehende Beseitigung des Pollers ausgesprochen hätten. Der Apotheker endete leicht pathetisch: „Es ist keine Schande, zuzugeben, dass man sich bezüglich des zweiten Pollers geirrt hat, sondern es zeigt Größe und Mut!“

Der Ruf verhallte nicht ungehört im Volkshaus, zeigte aber nicht die erhoffte Wirkung. Die zitierten Programmpassagen seien freilich aus dem Zusammenhang gerissen, hieß es. Bürgermeisterin Elke Stadeler ihrerseits brachte die Variante ins Spiel, den Nord-Poller an der Buchhandlung Micklich zu versenken und dafür den Süd-Poller am Landsberger Tor dauerhaft hochzuziehen. Zuvor hatte Elke Stadeler eine Beschlussvorlage zurückgezogen, mit der die Erzwingung einer Spielstraße auf verwaltungsgerichtlichem Weg gestoppt werden sollte. Im Laufe der Diskussion zeigte sie sich selbst ratlos, wie sie jetzt weiter agieren solle. Sie wünsche sich, dass die Kommunalpolitik für die Bürger berechenbarer werde. Man sollte nicht Beschlüsse leichtfertig und kurzfristig umwerfen.

In der Diskussion gab Linkenfraktionsvorsitzender Ronny Kühn seinen Genossen volle Entscheidungsfreiheit. Manfred Leitner (CDU) sagte: „Es ist eine Wonne, hier Stadtverordneter zu sein“, und wertete Elke Stadelers Vorschlag „im Norden senken, im Süden heben“ als „auch nur eine neue Variante“. Stattdessen unterstütze er den Änderungsvorschlag von Jens Knob­lich, der lediglich auf das Absenken im Norden orientierte. Sonja Zeymer brachte einen Bürgerentscheid parallel zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 ins Gespräch, da die Kommunalpolitik nicht einvernehmlich zu einer Lösung komme. Matthias Michel (Grün, liberal, bürgernah) plädierte für Punkt eins – Absenkung des Pollers: „Eine tote Altstadt will niemand von uns“, zumindest bis zu einem Bürgerentscheid im Mai in der Sache.

Am Ende votierten nur acht Stadtverordnete für die Absenkung des Pollers im Norden, 19 stimmten dagegen. Alles schon mal dagewesen. Déjà-vu.