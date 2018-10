Neue Jungparlamentarier begrüßt

Vivien Steiner

Strausberg Das Strausberger Kinder- und Jugendparlament hat seit Donnerstagabend fünf neue Mitglieder. Von der dafür zuständigen Sozialarbeiterin Anja Looke wurden sie den Stadtverordneten vorgestellt. Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster und Bürgermeisterin Elke Stadeler begrüßten Lasse Vergin, Yahel Viering, Pia Knoblich, Finn Stirnat und Moritz Gierke mit Blumen und Urkunden.

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments bringen in Strausbergs Kommunalpolitik die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zur Geltung. Yahel Viering: „Ich bin gespannt, ob wir dazu beitragen können, Strausberg noch schöner für unsere Altersklasse zu gestalten.“ Die fünf neuen Mitglieder sind Schüler des Theodor-Fontane-Gymnasiums, des Bundtstift-Gymnasiums und der FAW-Oberschule Petershagen und wollen sich in ihrer Funktion mit dem jugendfreundlichen Bild der Stadt beschäftigen.

Seit Juli ist es Pflicht der Kommunen, Kinder und Jugendliche an städtischen Entscheidungen zu beteiligen. Diese Neuen sind also die Ersten, deren Recht gesetzlich verbrieft ist, an Strausbergs Kommunalpolitik aktiv mitzuwirken. Im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales der Stadtverordnetenversammlung haben aber alle Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments ein Rede- und Antragsrecht. Mitmachen können alle zwischen sechs und 27 Jahren, die in Strausberg wohnen und/oder eine Schule bzw. Ausbildungsstätte besuchen.

Was das Kinder- und Jugendparlament für Vorstellungen und Wünsche hat, wird sich auf der nächsten Vollversammlung am 8. November herausstellen. (vis)