Leichtes Spiel für Miniermotte

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Hohe Temperaturen sowie der trockene Sommer haben auch in diesem Jahr die Vermehrung der Miniermotte begünstigt. Der Schädling hat es in erster Linie auf die weißblühende Rosskastanie abgesehen. Gegen seine Ausbreitung hilft nur die Entsorgung des Laubs.

2005 ist die weißblühende Rosskastanie zum Baum des Jahres gekürt worden. Damit verbunden war die Hoffnung, durch die Aufmerksamkeit auch die Rettung der Bäume voranzutreiben. Seit den 90er-Jahren führt die aus Südosteuropa eingewanderte Rosskastanienminiermotte, auch Balkan-Miniermotte genannt, zur Schwächung dieser Baumart bei. Aus den Eiern der Motten-Weibchen schlüpfen die Raupen, die sich ins Blattgewebe bohren, sodass die Blätter frühzeitig vertrocknen und abfallen.

Der trockene Sommer habe den Prozess in diesem Jahr noch einmal beschleunigt und laut Knut Kirschke, dem Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt GmbH, zu einer frühzeitigen Vegetation geführt. „Sonst hätten wir nicht schon so früh Laub gehabt“, meint er. Weil die Puppen des Kleinschmetterlings in den abgefallenen Blättern überwintern, wird jetzt vor allem im Arboretum von Mitarbeitern der GEM (Gemeinnützige Gesellschaft für Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung) Laub in Plastiksäcken gesammelt sowie auf einen Container zur separaten Entsorgung geladen. Arbeiten werden ebenfalls an der Kastanienstraße und am Schönfließer Platz durchgeführt. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 285 Kastanien, der größte Teil davon ist weißblühend. Sie alle sind nach Angaben der Stadt von der Miniermotte befallen.

In diesem Jahr haben die Kleinschmetterlinge wie schon 2017, als der Sommer ebenfalls sehr heiß und trocken gewesen ist, drei Generationen hervorgebracht. Die Zahlen ermittelt unter anderem das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Frankfurt (Oder), indem es die Männchen mit Pheromonfallen lockt. Damit könnten Aussagen über den Falterflug sowie die Generationen getroffen werden, erläutert Bianka Zimmer, beim Landesamt zuständig für Baumschulen und Öffentliches Grün. Diese Daten stellten sie dann den Baumschulen zur Verfügung, damit diese effektiver gegen den Larvenbefall vorgehen können. Drei Generationen bezeichnet die Sachbearbeiterin dabei schon als Maximum der Befallsstärke. „Denn irgendwann gibt es keine Blattmasse mehr, die noch befressen werden kann.“

Eine andere Möglichkeit, als den Falllaub konsequent zu beseitigen, gibt es dabei nicht. Das Pflanzenschutzgesetz schränkt laut Bianka Zimmer den Einsatz von Insektiziden an öffentlichen Plätzen sehr ein. Aber das Landesamt empfiehlt den Kommunen, möglichst keine Rosskastanien mehr zu pflanzen. „Denn sie hat es sehr schwer“, betont die Mitarbeiterin. Seit 2013 habe diese Baumart – und zwar sowohl die rot- als auch die weißblühende – mit dem Bakterium Pseudomonas zu kämpfen. Schon geschwächte Bäume sind dann umso anfälliger für die Bakteriose, die sich laut Bianka Zimmer durch rostrote braune Flecken am Stamm äußert. „Man spricht deswegen auch vom Kastanienbluten“, sagt sie.

Um gegen das bakterielle Kastaniensterben vorzugehen, würden befallene Bäume bei entsprechenden Anzeichen gefällt werden, meint die Expertin. „Bislang hat sich das Bakterium jedoch trotzdem weiter ausgebreitet“, so ihre Einschätzung. Inzwischen wird das Fällen nicht mehr in jedem Fall empfohlen. Ein Kriterium sei die Verkehrssicherheit – wenn etwa herabfallende Äste eine Gefahr darstellten.

Da Rosskastanien vor allem Allee- und Parkbäume sind, hat Revierförster Olaf Hempel nicht so viel mit der Miniermotte zu tun. Dafür muss er vor allem seine Kiefern schützen, denn Forstschädlinge wie Nonnen und Schwammspinner haben es vor allem auf Nadelbäume abgesehen. Von Juli bis August würden die Falter durch Lockmittel eingefangen, um Aussagen zur Population treffen zu können. „Bei den männlichen Falter haben wir keine erhöhten Bestände festgestellt“, meint der Revierförster. Die Zählung der Weibchen sei hingegen noch nicht abgeschlossen. Aufgrund des trockenen Sommers hält er eine erhöhte Population für denkbar.