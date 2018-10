Fähre fährt bis Halloween

Jörn Tornow

Leißnitz (MOZ) Die Fähre Leißnitz setzt am 31. Oktober das letzte Mal in diesem Jahr Wanderer und Fahrradfahrer über die Spree. Für Fährmann Maik Slotta lief die Saison schlechter als erwartet: „Durch die Hitze waren weniger Radfahrer unterwegs.“ Zum Ausklang organisiert Slotta am 31. Oktober ein Halloween-Fest. Von 16 bis 21 Uhr gibt es Kürbissuppe und eine Feuerschale. Besonders Einheimische werden durch das inzwischen traditionelle Fest angelockt. Bis zum Reformationstag ist die Fähre von Montag bis Freitag, außer bei Regen, Gewitter, Nebel und starkem Wind, von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Am Sonnabend und Sonntag ist bis 18 Uhr geöffnet. Der Fährbetrieb wird am 1. April wieder aufgenommen. Foto: Jörn Tornow