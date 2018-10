Schaurigschöne Kürbisgesichter

MOZ

Eisenhüttenstadt Der Kürbis hat viele Gesichter – das wurde am Freitag in der AWO-Kita Kinderland deutlich. Dort konnten am Nachmittag Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Kürbisse schnitzen und gestalten. Liam Platkowiack (v.l.), Aaliyah Wöhe und Kjelt Gerber nahmen mit ihren Exemplaren dann am Wettbewerb um den am schönsten gestalteten Gemüsekopf teil. Nach so viel Arbeit gab es dann einen kleinen Umzug mit den Kürbislaternen. Damit ein bisschen Halloween-Stimmung aufkommt, werden die Kürbisse über die Herbstzeit den Garten der Kita schmücken.