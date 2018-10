Auf dass die Serie halte

Kai Beißer

Fürstenwalde Zunächst acht Spiele ohne Sieg, dann vier Siege am Stück: Der FSV Union Fürstenwalde hofft natürlich darauf, dass die Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag nicht reißt. Martin Zurawsky will seinen Teil dazu beitragen.

Mit Anpfiff um 13.30 Uhr ist der SV Babelsberg 03 in der Bonava-Arena an der Hangelsberger Chaussee zu Gast. Ein Gegner, an den der FSV Union noch ziemlich frische und vor allem positive (Pokal-)Erinnerungen hat: 3:2 gewannen die Spree- beiden Filmstädtern, zogen damit ins Achtelfinale des Landes-Wettbewerbs ein, wo sie zuletzt mit 0:1 an Titelverteidiger Energie Cottbus scheiterten. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, sagt denn auch David Danko, Mittelfeldspieler der Nulldreier, die ziemlich am Pokal-Aus zu knabbern hatten, „wissen aber, dass es schwer wird.“

Die Fürstenwalder haben zuletzt vier Punktspiele in Folge gewonnen und sich auf Rang 14 geschoben, sieben Plätze, aber nur noch vier Punkte hinter den Babelsbergern. Ein wenig ist das auch der Verdienst von Martin Zurawsky, der nach einer unendlich anmutenden Verletzungspause seit einem Monat wieder einsatzfähig ist. Zweimal wurde er seither eingewechselt, zweimal stand er in der Start-Elf, erzielte zwei Tore. „90 Minuten kann ich wohl noch nicht abreißen, aber ich bin mega froh, überhaupt endlich wieder dabei zu sein und der Mannschaft helfen zu können“, sagt der 28-Jährige. „Der Trainer hat ein Auge dafür, wenn es nicht mehr geht, aber bis dahin gebe ich alles.“

Es war der 28. Oktober 2017, das Sonnabend-Training vor dem Spiel gegen Budissa Bautzen, als sich Zurawsky eine Blockade im linken Kniegelenk zuzog. „Ein Stück des Oberschenkel-Knochens ist rausgebrochen, hat Meniskus und Knorpel beschädigt.“ Erst im Frühjahr war der Mittelfeldspieler wieder halbwegs schmerzfrei, konnte zumindest schon mal mit dem Krafttraining zum Wiederaufbau der Muskeln beginnen. „Ins Lauf- und Koordinationstraining bin ich dann erst mit der Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen.“

Zurawsky gehört zu den Routiniers in der jungen Truppe von Trainer André Meyer, der ihn nicht umsonst zum Vize-Kapitän gemacht hat. „Es ist brutal, draußen sitzen zu müssen, besonders wenn die Mannschaft sich schwer tut“, weiß der Wieder-Genesene. Mit Blick auf die Partie am Sonntag sagt er: „Wir wollen mutig auftreten, unser Spiel durchbringen und möglichst Spaß und Erfolg haben.“ Gegen den fünften Sieg in Folge hätte Martin Zurawsky nichts einzuwenden.