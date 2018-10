Ost-SPD soll sich nicht kleiner machen als sie ist

dpa

Potsdam/Dresden (dpa) Der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig hat seine Partei in den neuen Bundesländern aufgerufen, spezifische ostdeutsche Interessen künftig „lauter und kompromissloser“ zu vertreten. „Die Ostdeutschen können auf ihr Geleistetes stolz sein und haben das Recht, ihre Interessen offensiv zu vertreten“, erklärte Dulig am Freitag nach einem Treffen mit führenden Politikern der Ost-SPD. Die Belange des Ostens gerieten oft auch bei grundsätzlich guten Reformvorhaben aus dem Blick. Die SPD müsse die West-Perspektive der deutschen Politik überwinden.

Dulig, Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef in Sachsen, erinnerte daran, dass die SPD im Osten in allen Landesregierungen sitzt und die zweitgrößte Gruppe von Bundestagsabgeordneten stellt: „Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind. Lasst uns in Zukunft stärker darauf achten, dass die Interessen des Ostens gewahrt bleiben.“ Ostdeutsche hätten viele eigene Perspektiven für die Zukunft Deutschlands einzubringen, etwa in der Gleichstellungs-, Außen- oder Bildungspolitik.

Auch in der Steuerpolitik müsse die Realität im Osten berücksichtigt werden. „Hier gibt es kaum große Erbschaften oder Vermögen. Für uns Ostdeutsche wäre es Selbstbetrug, wenn wir eine Steuerpolitik unterstützten, die westdeutschen Millionären vom Starnberger See nützt“, betonte Dulig und erneuerte seinen Vorschlag, eine „Einheitskommission“ zur Aufarbeitung und Versöhnung einzusetzen.