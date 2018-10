Ring frei für Bernau gegen Bernau

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Sechsmal standen sich die Stadt-Konkurrenten TSG Einheit und FSV Bernau in der Fußball-Brandenburgliga gegenüber. Bilanz: Ausgeglichen. Am Sonntag (Anstoß 14 Uhr, Sportplatz am Wasserturm) geht es wieder um die Frage: Wer ist das beste Fußballteam im Bernau? Und um eine Fehde zwischen Freunden.

„Ich freue mich total auf das Spiel. Natürlich, weil es das Derby ist und immer etwas ganz Besonderes. Aber natürlich auch, weil ich Danny wiedersehe“, sagt Niklaas Seifarth. Der 29-jährige Keeper von Einheit Bernau und sein Gegenüber auf FSV-Seite, Danny Kempter, kennen sich schon lange. Beide spielten zusammen beim Oberligisten SV Lichtenberg 47. „Ich war damals dort erster Torwart, Niklaas war der zweite Mann“, erinnert sich Danny Kampter. Wer der bessere Keeper ist? Dazu schweigt er lieber, lässt sich nur so viel entlocken: „Niki ist ein Guter. Der hat mir das Leben oft schwer gemacht.“ Und das ist nicht seine einzige Verbindung zu Einheit. „Jörg Wemmer und Max Gerhardt kenne ich auch noch.“ Gegen TSG-Coach Nico Thomaschewski hat Kempter sogar noch gespielt. „Ich war damals beim SV Yesilyurt. Die haben da Oberliga gespielt, also vierte Liga, da stand Nico Thomaschewski gegen uns für Dynamo im Tor. Ich war damals 18. Ich glaube aber nicht, dass er sich an mich erinnert.“

Beide Bernau Keeper haben ihren Job in der Saison bislang gut erledigt. Niklaas Seifarth kassierte zehn Gegentreffer, Kempter musste neunmal hinter sich greifen. Und ihre beiden Mannschaften, die können mit dem Saisonverlauf auch insgesamt zufrieden sein. Einheit Bernau liegt mit fünf Siegen in sieben Spielen und damit 15 Punkten auf Rang vier der Tabelle in der Brandenburgliga. Der FSV konnte vier Partien gewinnen, spielte zweimal unentschieden und verlor bislang nur einmal. Mit 14 Punkten und Platz fünf der Tabelle sind sie der Konkurrenz vom Wasserturm dicht auf den Füßen. Mit einem Sieg könnte der FSV den Stadtkonkurrenten am Sonntag überholen.

Für Danny Kempter ist es das erste Spiel gegen die Nachbarn vom Wasserturm. „Ich lasse mir da von meinen Mitspielern schon vorher erzählen, was die anderen für Stärken haben und wer einen guten Schuss hat“, erklärt er.

Der 30-Jährige ist neu beim FSV Bernau. Zuletzt stand er für den Oberligisten Tennis Borussia Berlin zwischen den Pfosten, wechselte im Sommer nach Bernau. Im Pokal bekam jüngst sein Kollege Glenn Böhme den Vortritt – und jede Menge Lob vom gegnerischen Trainer. „Das freut mich sehr für Glenn. Er ist ein junger, ambitionierter Keeper. Aber mich spornt das an, ich will die Nummer eins bleiben.“ Mit guten Paraden kann er am Sonntag viel dafür tun.

Denn gerade auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Wasserturm sind die Torwarte gefordert. „Es gibt auf so einem kleinen Platz sehr viele Torraumszenen. Man muss da geistig schon komplett auf der Höhe sein“, weiß Danny Kempter. Wie er sich vorbereitet? „Ich versuche, trotz meines Schichtsdienstes bei der Polizei viel zu schlafen und ernähre mich gesund. Wichtig ist, dass einem vor dem Spiel nicht so viel im Kopf herum geht.“ Sein Tipp: „Wir gewinnen 2:1.“

Sein alter Weggefährte Niklaas Seifarth ist das Spiel auf dem kleinen Platz gewöhnt. Ein Vorteil? „Ach, das glaube ich nicht. Danny ist so erfahren, der hat oft genug schon auf solchen Plätzen gespielt und weiß, was er tut.“ Der 29-jährige ist jedenfalls vorgewarnt. „Der FSV war ja in der vergangenen Saison das beste Auswärts-Team. Die werden schon gut eingestellt sein.“

Seifarth hat an die Begegnungen mit dem FSV nicht die besten Erinnerungen. In der Saison 2015/16 kam er zu Einheit. Und da unterlief ihm im Duell der Landesliga gegen den FSV Bernau ein dummer Fehler. Einen missglückten Abschuss spielte er direkt in die Beine von Gegenspieler Lukas Bianchini, der nur noch seinen Fuß hinzuhalten brauchte zum Treffer. Am Ende gewann der FSV 2:0.

Im Hinterkopf habe er das Missgeschick aber nicht mehr, versichert Seifarth. „Dafür hab ich ja im Spiel danach den Elfmeter für den FSV in der Nachspielzeit gehalten. Da hab ich das wieder gut gemacht“, sagt er lachend. Für ihn steht jedenfalls fest: „Seit ich bei Einheit bin, hab ich noch nie gegen den FSV gewonnen. Ich finde, jetzt wird es mal Zeit.“ Sein Tipp: „Wir gewinnen 2:0“.