Britta Gallrein

Klosterfelde/Eberswalde (MOZ) Den Gegner musste Union Klosterfeldes Coach Gerd Pröger nicht extra studieren im Vorfeld. In der Fußball-Brandenburgliga ist am Sonnabend um 15 Uhr der TuS Sachsenhausen (7./11 Punkte) zu Gast im Stadion an der Mühlenstraße. Wird es ein Spiel auf Augenhöhe? „Es gibt keine Geheimnisse zwischen beiden Vereinen“, so TuS-Trainer Oliver Richter. Gerd Pröger, der Sachsenhausen vor zehn Jahren als Trainer in die Brandenburgliga führte („Er genießt daher einen hohen Stellenwert im Verein, der ihm viel zu verdanken hat“), sei regelmäßig Zaungast bei Spielen des TuS. „Dementsprechend wird der Gegner gut auf uns eingestellt sein. Wir werden sehen, wie es sich gestaltet.“ Es gebe keinen Grund, die Unioner zu unterschätzen. „Die Anzahl der 17 Gegentreffer täuscht etwas, da sich Klosterfelde den 1:7-Ausrutscher in Lübben erlaubt hat.“ Im April hatte der TuS in Klosterfelde mit 3:1 gewonnen.

Eine interessante Partie wartet auch beim FV Preussen Eberswalde, der den 1. FC Frankfurt empfängt. Die Frankfurter liegen mit elf Punkten auf Platz sechs der Liga, Preussen nur drei Plätze dahinter. Interessant: In den letzten vier Begegnungen trennte man sich 1:1.