Große Freude bei den Kleinsten

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Die Oderküken des SC Frankfurt haben es geschafft – sie gewannen in der Altersklasse der U8 nicht nur den vierten, finalen Wettbewerb im Rahmen des KiLa-Cups des Leichtathletikverbandes Brandenburgs, sondern auch die Gesamtwertung.

120 Kinder aus sechs Vereinen kämpften mit großem Eifer in der Halle an der Sabinusstraße. Ganz vorne mit dabei: die Oderküken. Nur in der abschließenden Disziplin der Kinderleichtathletik-Pokalserie Brandenburgs, dem Teambiathlon, klappte nicht alles (Dritter von sechs). „Sie haben aber so toll gekämpft“, lobte Kerstin Witte, die gemeinsam mit den beiden anderen Übungsleiterinnen Martina Langendörfer und Ines Henning das Team betreute. Nach guten Resultaten beim Hindernis-Sprint (1.), dem Druckwurf (1.) und der Einbein-Hüpferstaffel (2.) stand der Tages- und Gesamtsieg der Frankfurter ohnehin schon fest.

Die Freude bei den sechs- und siebenjährigen Sportlern war danach groß. Alle absolvierten die Turnier-Serie (vier Veranstaltungen), die spielend an die Leichtathletik heranführen soll, zum ersten Mal. „Das Team ist absolut harmonisch, jeder hat seine Stärken“, so Witte. Die Frankfurter Rennmäuse, als zweite SC-Mannschaft in der U8 dabei, wurden beim Debüt Tages-Sechster.

Auch in der U10 hatten die Gastgeber zwei Teams am Start. Für die Oderhähne reichte es am Ende für Rang drei in der Tages- und Platz fünf in der Gesamtwertung. Trainerin Doreen Wojahn freute sich darüber. „Alle haben das Beste aus sich herausgeholt“, lobte sie die Nachwuchs-Sportler. Gemeint waren damit auch die Wilden Oderhähne des SC, die als Tagessiebter abschlossen.

Die Wettbewerbsserie hat damit seit ihrer Premiere 2012 in Brandenburg ein weiteres erfolgreiches Jahr hinter sich. „Wir haben mit drei Teams angefangen, inzwischen sind es 15 bis 18“, freute sich Rita Marohn, Vize-Präsidentin Breitensport im Landesfachverband, über die steigende Beliebtheit. Es sei schön zu sehen, dass es mit der KiLa gelinge, Kinder für die Leichtathletik zu begeistern.