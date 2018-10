Ein Stück weiterentwickelt

Carola Voigt

Passow (MOZ) Den Lohn für ihre Mühen ernteten nun noch einmal sieben junge Damen, die sich dem Reitsport verschrieben haben. Vor Kurzem wurden beim Reitclub Schwedt die besten Nachwuchsreiter bis 16 Jahre in drei Kategorien ermittelt und geehrt.

Als Extra-Auszeichnung für ihre hervorragenden Leistungen bekamen die jungen Damen vom Kreisreiterverband Uckermark einen Gutschein für ein Trainingscamp, in dem die Förderung der individuellen Fähigkeiten durch eine professionelle Pferdewirtin erfolgen sollte.

Vier Wochen sind seither vergangen – nun war es soweit – die Einlösung erfolgte am Wochenende bei den Passower Pferdefreunden, die sich erneut für die Ausrichtung zur Verfügung stellten. „Hier herrschen optimale Bedingungen, sowohl draußen auf dem Springplatz, als auch drinnen in der Halle. Auch das Drumherum, dazu zählen die Versorgung der Kinder und Tiere, der Schulungs- und Essenraum sowie die Herzlichkeit der Gastgeber, ist perfekt“, urteilte die Vorsitzende des Kreisreiterverbandes, Regina Mielke. Als Camp-Trainerin konnte erneut Pferdewirtschaftsmeister mit Trainer-A-Schein, Daniela Weigt, vom RFV Polzow gewonnen werden.

In ersten Aufgaben beäugelte Weigt ganz genau das Können der Teilnehmer, von denen sie einige aus dem Vorjahr kannte. Nur so kann sie auf Stärken und Schwächen eingehen, den jungen Damen auch wertvolle Tipps geben. „Einige Kinder beherrschen die Grundlagen des Springreitens und der Dressur schon mehr als gut. Sie sind bereit für die nächste Stufe. Verbesserungsvorschläge wurden gut angenommen und gleich umgesetzt“, erzählte Weigt. Was am ersten Tag noch nicht so optimal lief, sah am zweiten Tag schon viel besser aus, so wie bei Michelle Kühn (Passower Pferdefreunde), der Siegerin im E-Stilspringen. Sie haderte anfangs mit ihrem Defizit: „Ich muss besser darauf achten, nach dem Sprung geradeaus zu reiten“. Daniela Weigt gab ihr den Rat: „Such dir mit den Augen vorne einen Punkt, meinetwegen einen Baum, und genau in diese Richtung reitest du. Lass deinen Blick geradeaus, schaue auf jeden Fall nicht nach unten“, empfahl ihr die „Lehrerin“. Am zweiten Tag war Michelle schon zufriedener und bekam Lob von Weigt. Amelie Sophie Michael, die in der Bestenermittlung Erste im einfachen Springwettbewerb wurde, hatte nach einem Sprung Angst, weiterzumachen (das Pferd ging zu steil hoch und sie tat sich am Kinn weh). Als Gegenmaßnahme schickte Weigt das Reiter-Pferd-Paar über den Oxer. Als Oxer bezeichnet man im Springreiten einen Hochweitsprung, also ein Hindernis, das vom Pferd nicht nur nach oben, sondern auch nach vorne gesprungen werden muss. Dabei besteht der hintere Teil des Hindernisses im Gegensatz zum Doppelrick nur aus einer Stange (Oxerstange). Danach war die Angst bei Amelie Sophie verflogen. „Der erste Schreck war groß und es tat auch ziemlich weh“, sagte sie später.

Am Ende des ersten Tages wurde nach dem Abendessen eine kurze Auswertung vorgenommen und anschließend noch Theorie gebüffelt. Dabei ging es um allgemeine Reitlehre, Sitz, Einwirkung und Hilfengebung. Nach der Trainingseinheit am zweiten Tag erfolgte eine Gesamtauswertung. Daniela Weigt gab jedem Teilnehmer persönlich Ratschläge mit auf den Weg und bedankte sich bei ihnen für die gute Disziplin und die Umsetzung der Aufgaben. Ein Dank erhielt auch Christin Michael, Chefin der Passower Pferdefreunde, für die freundliche und fachgerechte Unterstützung.