Weltmeister zwischen den Pfosten

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Der FC Strausberg hat einen Fußball-Weltmeister in seinen Reihen. Ende September ging es für Marvin Jäschke in die portugiesische Hauptstadt Lissabon, um mit einem aus zwei Torwarten und elf Feldspielern bestehenden Team, um den WM-Titel der International Socca Federation (ISF) zu spielen.

Ein junger und überaus bescheidener Mann steht zwischen den Pfosten des Fußball-Oberligisten FC Strausberg und gehört mit seinen 21 Jahren zu den Besten seiner Elf und auch der gesamten Oberliga.

Seit Sommer 2017 steht der 21-jährige Marvin Jäschke beim FCS unter Vertrag. „Ja, es gab schon einige Angebote. Aber ich bin nicht der Typ, der schon wieder den Verein wechselt. Ich fühle mich in Strausberg sehr wohl. Ich habe hier einen großen Freundeskreis und auch echte Kumpels. Dazu kommt das Umfeld beim FCS, bei das ich auch das Trainerteam einbeziehen möchte.“ Jäschke spricht weiterhin davon, dass sich die Mannschaft weiterentwickeln wird. „Kurzfristig werden wir in der Oberliga einen Platz im oberen Mittelfeld anstreben. Langfristig werden wir sicher einmal auch weiter oben angreifen. Die Mannschaft hat großes Potenzial.“

Geboren ist Marvin Jäschke in Bernau. Schon früh war klar, dass Fußball ein großer Bestandteil in seinem Leben sein wird. Beim traditionellen Tip-Top, also der Wahl der Fußballmannschaften, gehörte er immer zu den Ersten, die bestimmt wurden. Er ging in Blumberg auf die Grundschule und wechselte, auch da sein Talent frühzeitig entdeckt wurde, nach Berlin zur Werner-Seelenbinder-Sportschule. Er spielte beim BFC Dynamo. Und noch mal wechselte er. Das Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus lautete die nächste sportliche und auch schulische Adresse. Im Verein spielte er mit den D-Junioren in der Regionalliga. Und wer nun vermutet, dass er schon immer Torhüter war, liegt falsch. „In meiner erfolgreichsten Saison habe ich zehn Tore erzielt. Dass ich als Stürmer gespielt habe, kommt mir heute zu Gute, da ich auch gern als mitspielender Torwart agiere. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, denn zwischen den Pfosten und in meinem Strafraum fühle ich mich einfach wohl.“

Die Ruhe, seine enormen Reflexe, seine Übersicht, seine extreme Sprungkraft und inzwischen auch sein Durchsetzungsvermögen, selbst gegen größere Spieler, sind nur einige seiner Stärken. Auch sein Torwarttrainer Timo Hampf beim FC Strausberg ist von ihm begeistert. „Es ist ein angenehmes Arbeiten auch mit unserem zweiten Torhüter, Eric Günther, der ein ganz ähnlicher Typ ist. Beide sind im Training sehr fleißig und lernen auch gern dazu. Doch perfekt? Es gibt noch einiges zu verbessern“, sagt Hampf leicht kritisch.

Jäschke hat in seiner Zeit beim FC Strausberg vor allem als Rückhalt seiner Mannschaft eine Menge dazu gelernt. „Das ist auch Vertrauenssache. Wenn ich hinter unserer Viererkette stehe, weiß ich genau, wem ich in welcher Situation auch etwas zumuten kann. Zum Beispiel bei kurzen Zuspielen. Und anders herum, beim Herauslaufen klappt die Verständigung auch prima.“ Für seine guten Reflexe hat er eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung und lächelt dabei: „Das kommt wahrscheinlich vom Spielen auf der Play Station.“ Und was ist mit den sogenannten Eins-gegen-Eins-Duellen? „Ja, man muss eine Menge Mut aufbringen. Die Stürmer, gerade in der Oberliga, sind in vielen Fällen körperlich gesehen echte Schränke. Wer Angst vor Schmerzen hat, hat auch schon verloren“, sagt Jäschke mit einem Augenzwinkern im Gesicht. Der Fußballgott hat es mit ihm bisher gut gemeint, denn größere Verletzungen blieben bisher aus. „Gut so, denn meine Freundin Lina, die fast immer mit dabei ist, hat auch ein wenig Angst um mich. Sie unterstützt mich aber und hält mir auch in vielen Dingen den Rücken frei. Es bedeutet mir sehr viel, wenn sie dabei ist“, sagt er.

„Ich wollte eigentlich immer Fußballprofi werden und zum Beispiel meinem großen Idol, dem Spanier Iker Casillas, nacheifern. Er ist ein großartiger Typ und viele haben mir schon bestätigt, dass wir ein wenig Ähnlichkeiten miteinander haben. Das ehrt mich, aber übertreiben soll nun auch keiner.“ Und wenn er schon vom ganz großen Fußball spricht, nein, seine Lieblingsmannschaft kommt nicht aus Bayern oder Dortmund. „Ich bin einer großer Fan von Manchester United, und ich mag auch den englischen Fußball. Obwohl auch der sich in der jüngsten Vergangenheit doch sehr geändert hat. Es geht immer häufiger um Ballbesitz statt offensivem Fußball. Ein wenig mehr Risiko macht den Fußball heute wieder wesentlich interessanter.“

Marvin Jäschke studiert derzeit an der Polizeischule und strebt eine Karriere im gehobenen Dienst an. „Kriminalkommissar das ist mein Ziel. Derzeit absolviert er das dritte von sechs Semestern. „Manchmal ist es wirklich schwierig Sport, Familie, die eng bemessene Freizeit und das Studium gut unter einen Hut zu bekommen. Viermal in der Woche Training und am Wochenende Spiel – das ist hart. Aber mir geht es ja nicht allein so.“

Und wie fühlt man sich als Weltmeister? „Das war eine ganz große Geschichte und eine tolle Erfahrung. Ich bin Weltmeister im Kleinfeld-Fußball. Ein sehr schneller Sport. Zu jeder Mannschaft gehören fünf Spieler, vier Feldspieler und ein Schlussmann. Alle kamen übrigens aus dem Amateurbereich. Im Endspiel, 32 Nationalmannschaften gehörten zum Turnier, haben wir gegen Polen mit 1:0 gewonnen. Ich werde das nie vergessen.“

Jetzt hat für ihn der Oberliga-Alltag wieder begonnen. Am Sonnabend spielt der Weltmeister mit seinem FC Strausberg beim FC Hansa Rostock II.