Gegen Pinneberg überzeugen

Udo Plate

Wriezen (MOZ) Wriezen. Auf ein Neues heißt es für die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen. Die Schützlinge Übungsleiter Ronny Linke treffen ab 19.30 Uhr in der heimischen Gymnasiumhalle „Am Schützenplatz“ auf die Nordlichter vom VfL Pinneberg. Die Gäste aus der Peripherie der Hansestadt Hamburg haben in vier absolvierten Punktspielen bisher sechs Zähler eingefahren und belegen damit den sechsten Rang im Gesamtklassement. Die VfL-Truppe sammelte in erster Linie daheim die Punkte. Zwei 3:0-Erfolgen gegen Südwest Berlin und den SC Potsdam verdanken die Norddeutschen ihre derzeitige Platzierung. In der Fremde setzte es indes zwei Niederlagen. Bei der TSGL Schöneiche langte es beim 1:3 zu einem Satzgewinn, während es beim 0:3 beim VCO Berlin nichts zu erben gab. Auch beim TKC-Ensemble läuft noch nicht richtig rund: Vier Punkte aus fünf Partien sind ein nachhaltiger Beweis. Da könnten die Pinneberger gerade richtig kommen, um den Knoten platzen zu lassen. (up)