Vorrang für Schülerstrecken

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Strecken, auf denen Schüler zur Schule unterwegs sind, sollen zuerst Radwege bekommen. Dafür hat sich nach dem Klimabeirat auch der Ortsentwicklungsausschuss ausgesprochen. Wann gebaut wird, ist aber unklar.

„Das hängt alles total in der Luft, das sind ja alles nur Teilstücke“, kommentierte Ausschusschefin Rita Nachtigall, selbst eingefleischte Rad-Nutzerin, die Karte, die der Klimabeauftragte Thomas Lippert im Ausschuss vorstellte. Denn zwischen den vorhandenen Teilstrecken beispielsweise in Lichtenow, Hennickendorf und Rüdersdorf bzw. zwischen den Ortsteilen klaffen noch etliche Lücken. „Wir behandeln das Thema zwar schon lange, haben aber noch keinen Durchbruch erzielt“, war sich Rita Nachtigall denn auch im Klaren.

Zumindest einige Lückenschlüsse sind absehbar. So wird – wenn auch mit unterschiedlicher Intensität – am Radweg zwischen Hennickendorf und Herzfelde neben der Landesstraße 23 gearbeitet. Und für das fehlende Stück an der Berliner Straße bis zum Radweg an der B 1/5 gibt es den Beschluss der Gemeindevertreter, mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zu kooperieren und die Planung zu übernehmen, während das Land für den Bau zahlt. Ob der Weg indes an der Straße bleibt oder eine andere Trasse nimmt, sei noch unklar, so Fachbereichsleiter Robert Knobloch. Klar sei indes, dass es an der B 1/5 eine Querungshilfe für Radler geben müsse. Klärung über den Standort gebe es wahrscheinlich im Zuge der Planung für die Umgestaltung der Einmündung Berliner Straße/B 1/5/Ausfahrt Betonwerk/Recyclinganlage durch das Land, vermutete er.

Für die Verwaltung sei wichtig, dass Prioritäten festgelegt würden, damit die wichtigsten Strecken in das in Vorbereitung befindliche Straßenausbauprogramm eingeordnet werden könnten. Zuerst nur Radwege zu bauen und Straßen nicht anzupacken, wollten die Ausschussmitglieder jedenfalls nicht.

Allerdings hatten Lippert und Silke Klingelstein aus dem Bereich Wirtschaftsförderung/Tourismus im Rathaus bei ihrem Vorschlag den Fokus anders gesetzt als die Gemeindevertreter. Nach dem Stück Berliner Straße B 1/5 tauchte bei ihnen die Waldstraße auf. Der Straßenausbau befindet sich laut Knobloch bereits in der Planung. Und darin sei auch ein kombinierter Rad-/Gehweg auf der Seeseite vorgesehen, weil für einen gesonderten Radweg auf der Waldseite die Straßenbreite wohl nicht reiche.

Ausschussmitglied Annemarie Witteck (UBB/HWG) forderte hingegen, die Schulwege müssten ganz nach vorn. Da Herzfelde–Hennickendorf im Bau sei, bleibe immer noch die Strecke Herzfelde–Alt-Rüdersdorf–Campus Brückenstraße. Das sahen auch die anderen Mitglieder so. Die Anbindung des Campus soll übrigens wie für Autos dann über die Woltersdorfer Straße und die derzeitige Baustraße erfolgen.

Was den Radverkehr im Ortszentrum Rüdersdorf betrifft, erinnerte Rita Nachtigall an das Ziel, die Geschäfte im Ort zu stärken, also Radler dort entlangzuführen und nicht über die Hans-Striegelski-Straße. Knobloch wollte die aber zumindest als Option erhalten. Die Kalkgrabenbrücke werde jedenfalls so vorbereitet, dass Radler sie passieren können. Wegen der Steigung in der Bergstraße sei jedoch die Strecke über die Peter-Lübkes-Brücke eher prädestiniert für Radfahrer.

„Wir müssen es nun haushaltsmäßig unterbringen“, stellte Rita Nachtigall den nächsten Schritt dar. Lippert hatte jedenfalls recherchiert, dass es ein Förderprogramm gibt, das bis 2020 läuft und 50 Prozent Zuschuss ermöglicht. Und Robert Knobloch zeigte sich zuversichtlich, dass das im Anschluss dann weitergeführt wird.