Klares Signal aus Frankfurt an Roland Jahn

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten haben ein deutliches Zeichen für den Verbleib der Stasi-Unterlagenbehörde in Frankfurt gesetzt. Nahezu geschlossen stimmten sie für eine Resolution, die den OB dazu auffordert, um den Standort zu kämpfen. Unterstützung kommt auch aus Potsdam.

Der Antrag wurde mit Dringlichkeit am Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt. Formuliert und eingebracht hatten ihn die Fraktionen CDU/Bürgerbündnis und Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat; FDP, SPD und Linke trugen das Anliegen ebenfalls mit.

Darin bekennt sich die Stadtverordnetenversammlung zur Frankfurter Außenstelle der Bundesbehörde „und setzt sich für den Erhalt von zirka 55 Arbeitsplätzen an diesem Standort ein“. Oberbürgermeister René Wilke soll Land und Bund Argumente für den Verbleib der Einrichtung – als Einheit von Archiv und Auskunftsbereich – vorlegen. Zugleich wird Ministerpräsident Dietmar Woidke aufgefordert, sich gegenüber Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU), „unmissverständlich“ für Frankfurt auszusprechen. Überlegungen für einen Umzug nach Cottbus werden als „unverständlich“ kritisiert. Wenn eine Alternative zum bestehenden Standort tatsächlich notwendig werde, müsse die Verwaltung nach geeigneten innerstädtischen Gebäude und Flächen suchen. Voraussetzung dafür aber sei eine Offenlegung entsprechender Kriterien, heißt es weiter.

Mit der Resolution verbunden ist auch der Auftrag an die Verwaltung, ein „überzeugendes inhaltliches Konzept zur Weiterentwicklung der BStU-Außenstelle zu entwickeln“ und städtische und regionale Akteure zu beteiligen. Das Land müsse prüfen, „wie eine verstärkte Bildungsarbeit zu den Themen Diktatur und Demokratie zukünftig in Frankfurt verwirklicht werden kann“.

In der Fürstenwalder Poststraße 87 in Frankfurt, eine von zwölf Außenstellen der Jahn-Behörde, werden die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit aus den früheren Bezirken Frankfurt und Cottbus gelagert und zugänglich gemacht. Doch der einzige Brandenburger Standort steht auf dem Prüfstand. Der Bundesbeauftragte muss dem Bundestag ein Konzept vorlegen, wie der Aktenbestand in das Bundesarchiv überführt werden soll und wie es mit den Außenstellen weitergeht. Brandenburg hatte die Diskussion lange verschlafen. Doch seit dem Frühjahr sind sowohl die Verlagerung der Brandenburger Akten nach Berlin als auch eine Verlegung nach Cottbus auf das Gelände des Menschenrechtszentrums im Gespräch – für letztere Variante macht sich unter anderem der CDU-Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski stark.

Roland Jahn selbst hatte dazu im September im Landtag bemerkt, dass die Frankfurter Außenstelle keine günstige Lage, wenig Lesesaalnutzer und in der Stadt nicht die öffentliche Wahrnehmung habe. Die Stadtverordneten halten der Kritik viele gute Argumente entgegen: So werde der überwiegende Teil der Anfragen ohnehin auf dem Postweg beantwortet. Zudem müsse „ein Archivstandort nicht im Zentrum einer Stadt angesiedelt sein, um gut zu funktionieren“. Die Außenstelle sei von großer Bedeutung für die „Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft“ und überdies für polnische Besucher von Interesse. Hinzu kämen Synergieeffekte mit der Universität – gerade erst hat Professorin Dagmara Jajesniak-Quast einen Forschungsauftrag zur DDR-Geschichte erhalten. Angeführt wird ebenso Kulturwissenschaftler Prof. Werner Benecke. Er erklärt: „Die Viadrina hat gegenüber Cottbus ein gänzlich anderes Potenzial der akademischen Nutzung dieses Quellenbestandes“.

Auch der Frankfurter Landtagsabgeordnete Wolfgang Pohl (SPD) will sich in Potsdam für den Standort stark machen. „Ich unterstütze die Position der Stadtverordneten voll und ganz. Die Mitarbeiter der Außenstelle leisten hervorragende Arbeit. Ein Umzug nach Cottbus wäre aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar“, erklärt Pohl. Er verstehe ebenso wenig, warum die Außenstelle in die Innenstadt verlegt werden sollte. „Dort, wo sie ist, bietet sie ausreichend Platz und ist gut zu erreichen.“