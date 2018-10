„Gut Schuss“ auf der neuen Bahn

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Die Schützengilde Werneuchen 1848 hat den Vogel abgeschossen. Am Freitag eröffnete sie die neue 100-Meter-Schießanlage. Darüber freuen sich die Schützen des gesamten Landkreises, die jetzt endlich ordentlich auf diese lange Distanz trainieren können.

„Ein historischer Moment für uns!“, freut sich Hubert Thies, der Erste Hauptmann und Vereinsvorsitzende der Korporativen Schützengilde Werneuchen von 1848 e.V.. „Wahnsinn, wir können es noch gar nicht glauben, dass wir es geschafft haben“, pflichtet Michael Gall, Schatzmeister der Gilde, seinem Hauptmann bei. Letzte Woche erst seien die Mitarbeiter der Waffenrechtsbehörde aus Frankfurt/Oder zur Abnahme vorbeigekommen. „Von den Kugelfangwänden in den ersten Metern der neuen Anlage bis hin zum Feuermelder haben die alles geprüft“, erzählt Gall.

Thies ist stolz, dass Werneuchen nun die erste Vereinsanlage im Landkreis hat, die auf eine Distanz bis zu 100 Metern ausgelegt ist und in der mit unterschiedlichsten Kalibern geschossen wird. Natürlich kann dort auch weiter auf die kürzeren Entfernungen trainiert werden. Die Scheiben fahren entlang einer Deckenschiene auf die eingestellte Distanz – per Knopfdruck. Jeder Schütze kann seine Zielscheibe zusätzlich über einen Livestream auf dem Überkopf-Monitor sehen. Vorher waren nur 25 Meter möglich in der röhrenförmigen Bunkeranlage „Granit“, in der die Sowjetarmee bis zur Wende Luftbodenraketen gelagert hatte. Die Werneuchener Schützen, die auf eine 175-jährige Tradition zurückblicken, konnten sich erst 1993 als Verein wieder zusammenfinden.

Zur Einweihung am Freitag spricht Hauptmann Thies vor einer großen Runde von Gästen. Schützen aus dem ganzen Landkreis sind gekommen, der Präsident des deutschen Schützenbundes Gert-Dieter Andreas, Bürgermeister Burkhard Horn, die Abgeordnete Britta Müller und viele andere Ehrengäste waren zum Vereinsgelände auf den ehemaligen Fliegerhost Werneuchen gekommen.

Eine Reihe von Höhepunkten spickte das Schützenjahr 2018 in Werneuchen: Die Fertigstellung der neuen Luftdruckhalle „Adlerhorst“ im Januar und das 175-jährige Jubiläum im Juni (samt 25 Jahre Wiedergründung) waren wichtig für den Verein.

Michael Döhler, ein sehr guter Schütze der Gilde, ist Barnimer Kreismeister im Auflageschießen, eine Disziplin, bei der die Waffe auf einer Art Stativ ruht, und Brandenburger Landesmeister im Kleinkaliber Schießen. „Wir sind vorher zum Trainieren ab und zu zur großen Anlage in Templin gefahren“, erzählt er, „bei Wettkämpfen musste man auf gut Glück die Waffen von den kürzeren auf die längere Distanzen umstellen“. Mit der neuen Anlage könnten er und seine Vereinskollegen viel besser üben.

Finanziell stemmen konnte die Gilde das Projekt, das insgesamt rund 400 000 Euro kostete, mit Hilfe einer stattlichen Förderungssumme: 297 000 Euro waren der Anlage aus dem Leader-Programm zugeflossen. Ein großes Glück, betonen auch nochmal die Abgeordnete Britta Müller und Bürgermeister Horn. Die Schützen wissen das auf ihre Art zu würdigen: „Gut Schuss, gut Schuss, gut Schuss, Schuss, Schuss“, rufen sie in den blauen Nachmittagshimmel. Sie planen schon ihr nächstes Projekt: Eine neue Bogenschießanlage.