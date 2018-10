Zu schade für den Supermarkt

Sven Klamann

Eberswalde/Stegelitz (MOZ) Joe Petraschek, der Inhaber der Eberswalder Szenekneipe „Zur Haltestelle“, ist unter die Bierbrauer gegangen. In seiner uckermärkischen Wahlheimat baut der 33-Jährige mit seiner Lebensgefährtin eine ehemalige Backstube zur Privatbrauerei um. Und sucht dafür Geldgeber.

„Unordnung verursacht Unfälle“ ist auf einem Schild zu lesen, das in der etwas anderen Gaststätte unterhalb des Tresens befestigt wurde. „Nicht einsteigen“ steht auf einer weiteren Tafel. Auch diverse Stationen finden sich wieder – so Nordend-Westend. Die Kneipe an der Ecke Ruhlaer/August-Bebel-Straße hat ihren prägnanten Namen von der Vorgängerin des jetzigen Betreibers erhalten, die Obusfahrerin war. Das Mobiliar wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen und vielleicht gerade deshalb gemütlich. Hier ist nichts schick, hier ist nichts modern. „Wenn überhaupt, dann wird behutsam erneuert“, sagt Joe Petraschek, der aus der Nähe von Leipzig stammt und vor 13 Jahren nach Eberswalde gekommen ist, um an der Fachhochschule Forstwirtschaft zu studieren. Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche hat er 2012 die Eckkneipe übernommen, in der er regelmäßig Konzerte organisiert. Am 30. Oktober ab 21 Uhr dürfte es gruselig werden. In der Nacht der lebenden Toten gibt es ein Konzert mit Wittgenstein. Die Band, die vor vier Jahren schon einmal im Lokal war, zählt Die Apokalyptischen Reiter, Deep Purple und Selig zu ihren Vorbildern.

In der Gaststätte, die besonders bei Studenten beliebt ist und überdies als Treffpunkt vieler Anwohner fast jeden Alters gilt, gibt es kein Imbissangebot. Dafür aber eine riesige Auswahl an Getränken – die meisten mit Alkohol. Viele Biersorten kauft Joe Petraschek, der sich nie an einen Brauereikonzern gebunden hat, noch vor allem im Großmarkt ein. Doch auch das Barnimer Brauhaus in Struwenberg gehört zu den Lieferanten.

In einem Jahr aber wollen der Eberswalder Wirt und seine Freundin Sarah Raimann soweit sein, dass ihre neue Brauanlage in der ehemaligen Stegelitzer Backstube die Produktion aufnimmt. Zwar brauen sie bereits Bier, das bei ihren Kunden in der Kneipe und vor Ort prima ankommt. Doch dies geschieht mit einem Provisorium, das sie zum Beispiel aus einem Gaskocher, einem abgesägten Fass als Topf und einem Drainageschlauch zusammengestellt haben. Ihr Gerstensaft wird unter dem Markennamen „Die braut“ vertrieben. Die Sorten heißen „Mörks“, „IndyFresse“, „Monas Brown Ale“ oder „Power of Ruth“.

Das Paar hat eine Crowdfunding-Kampagne auf den Weg gebracht, bei der in einem ersten Schritt bis zum 11. November 22 000 Euro gesammelt werden. „Von diesem Geld wollen wir uns eine 200-Liter-Brauanlage anschaffen – mit einem Drei-Geräte-Sudwerk und Gärkapazitäten für 100 Hektoliter pro Jahr“, berichtet Joe Petraschek. Bisher haben sich private Geldgeber mit Zusagen in Höhe von etwa 4000 Euro gemeldet. Im Gegenzug erwerben die an der Schwarmfinanzierung Beteiligten das Anrecht auf Biergutscheine, T-Shirts oder Brauereibesichtigungen. Der ersten könnte sich im Erfolgsfall eine zweite Kampagne anschließen, bei der das Fundingziel 28 000 Euro beträgt. Dieser Betrag würde für größere Gärtanks und Kühlräume verwendet.

„Den Ausbau der alten Bäckerei nach modernen Produktionsstandards und die Brauereiausstattung werden wir über Kredite und Fördermittel finanzieren“, kündigt der Wirt der Eberswalder Eckkneipe an.

Von dem in der Uckermark gebrauten Bier soll nicht nur die Gaststätte „Zur Haltestelle“ profitieren. „Wir werden uns auch andere Abnehmer in der Gastronomie suchen“, sagt Joe Petraschek. Nur für den Supermarkt sei der Gerstensaft der Marke „Die braut“ zu schade.

Infos im Internet: startnext.com/die-braut-dorfbrauerei, www.dorfbrauerei-stegelitz.de