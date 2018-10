Plausch in der Farbenpracht

Stefan Lötsch

Man muss nicht ins Museum gehen, um von Farbenpracht überwältigt zu werden. Die Natur bietet gerade im Herbst ihre eigene Galerie. Und so ändern die Blätter an den Bäumen, die in Eisenhüttenstadt auch in den Innenhöfen in den Wohnkomplexen I bis IV stehen, fast täglich ihr Aussehen. Die noch angenehmen Temperaturen laden am Nachmittag dazu ein, auf den Bänken, wie hier im Innenhof der Pawlowallee, Platz zu nehmen, entweder um ein kleines Pläuschchen zu halten oder aber das Werk der Künstlerin Natur zu genießen.Foto: Stefan Lötsch