Familienbündnis feiert 10. Geburtstag

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Im Februar bestand das Grünheider Bündnis für Familie seit zehn Jahren. Dass der Geburtstag erst am Donnerstag gefeiert wurde, ist dem Umstand geschuldet, dass sich das Netzwerk um das Jubiläum herum mit einer neuen Koordinatorin an der Spitze neu aufgestellt hat. Zehn neue Akteure belegen den Aufwind.

Die Tische im Saal des Restaurants „Heydewirt“ – dem frisch sanierten ehemaligen Hotel Am Peetzsee – waren gut gefüllt. So bunt, wie das Netzwerk aufgestellt ist, das sich Familienbande nennt, so bunt war die Zusammensetzung der Gästeschar. Bündnispartner aus Verwaltung, Vereinen, Politik und Bildungseinrichtungen sowie Unternehmen tauchten bei einem erfrischenden Getränk und leckerem Essen ein in anregende Gespräche, frischten Kontakte auf und bahnten neue an. „Es war ein gelungener Abend“, lobte dann auch Anne-Kathrin Rochow im Nachhinein die Geburtstagsfeier.

Sie ist es, die seit März als Koordinatorin eingestellt ist und der Familienbande seither wieder neuen Schwung gegeben hat. Bürgermeister Arne Christiani verwies in seiner kurzen Ansprache auf den Ursprungsgedanken, das Zusammenwachsen von Familie, Bildung und Wirtschaft, und dass sich daran nicht geändert habe. Nach dem fulminanten Start mit zeitweilig 100 Akteuren – federführend zusammengetragen von der ersten Koordinatorin Gesine Schulze (verheiratete Homrighausen) – und der Anerkennung als als „Familien- und kinderfreundliche Gemeinde Brandenburg“ (2009) stellte sich nach dem Weggang der Koordinatorin eine kleine Durststrecke ein. „Ich hatte die Rolle der Bedeutung des Eltern-Kind-Zentrums unterschätzt“, räumte Christiani rückblickend ein. Denn deren Leiterin, Heike Falk, sollte sich fortan auch um das Bündnis kümmern. „Es ging aber nicht, beides zu leiten.“ Um zur alten Qualität zurückzukehren und diese weiter zu entwickeln, wurde eine neue Stelle eingerichtet, die Anne-Kathrin Rochow, eine 30-jährige Grünheiderin, selbst junge Mutter und aktive Handballerin im Ort, nun mit Leben erfüllt.

Davon sind erste Dinge schon deutlich spürbar. Denn neben den 65 nach wie vor aktiven Partnern haben sich zehn neue der Familienbande angeschlossen. Druckfrisch auf dem Tischen lagen die ersten Ansichtsexemplare für den aktualisierten Wegweiser „Von der Wiege bis zum Abitur“ in Grünheide. Für November geplant ist ein erster Begrüßungsnachmittag für alle in diesem Jahr geborenen Grünheider und ihre Eltern sowie ein Babysitterkurs als Grundlage für den Aufbau einer Babysitter-Kartei. Und da solch ein Bündnis vom Netzwerk, von der Gemeinschaft lebt, ließ Anne-Kathrin Rochow der Feier sinnbildlich von allen Anwesenden den Stempel aufdrücken. Die Koordinatorin lud nämlich alle Gäste ein, sich mit einem bunten Fingerabdruck auf dem Geburtstagsbild zu verewigen.