Frankfurt (Oder) Er ist nicht zu übersehen, der begehbare Übersee-Container auf dem Uni-Campus vor dem Audimax, in dem am Donnerstagabend die deutsch-polnische Wanderausstellung „Zwischen nationalem Stil und Moderne. Architektur der Zwischenkriegszeit in Frankfurt und Posen“ eröffnet wurde. Sie entstand im Rahmen des Kooperationsprojektes „1918. Die vergessene Grenze“. Gemeint ist die Grenze, die nach dem ersten Weltkrieg zwischen Deutschland und Polen, das seine staatliche Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, gezogen wurde und nur 25 Jahre Bestand hatte. Wie sich in dieser Zeit die Architektur in den Städte Frankfurt und Posen, die sich in Konkurrenz befanden, entwickelte, spürt die Ausstellung in zwölf Kapiteln nach.

Die Schau kann bis zum 3..November besucht werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird sie in Posen (7..bis 23. November) und Słubice (27. November bis 6. Dezember) zu sehen sein.