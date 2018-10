In die Ladenstraße kommt Bewegung

Olaf Gardt

Beeskow (Dieter Gutsche) In der Beeskower Ladenstraße bringt der Herbst etliche Veränderungen. Bereits vor einigen Tagen ist das Reisebüro Werther aus der Eckbebauung umgezogen und nun in neuen Räumen zu finden. Seit Mittwoch gibt es zudem ein neues Feinkostgeschäft. Elias Ehrenreich bietet neben Salaten und Antipasti auch Obst und Gemüse an. Ehrenreich, der in Frankfurt lebt und dort in den Lené-Passagen ein ähnliches Geschäft betreibt, ist in Beeskow kein Unbekannter.

Schon vor gut 20 Jahren stand er auf dem Beeskower Marktplatz und verkaufte taufrisches Obst, Gemüse und Südfrüchte, die er frühmorgens um 3 Uhr auf dem Fruchthof Moabit übernahm. Das Besondere, die Qualität und die Frische, sind auch noch heute seine Geschäftsphilosophie. Außerdem versuchte sich Ehrenreich als Gastronom in der Stadt, betrieb das „Casa Romantica“.

In dem Eckhaus am Markt ist heute das Blumengeschäft „Blütenzauber“ zu finden. 1999 zog Ehrenreich sich dann aus Beeskow zurück, ein Hauptgrund waren Anfeindungen und Übergriffe aus der rechten Szene, die ihm und seinem Restaurant galten. Nun startet er in Beeskow einen Neuanfang.

Vermieter der Geschäftsräume in der Breiten Straßen ist die stadteigene Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (bwv). Geschäftsführerin Virginia Teichert bestätigt, dass weitere Veränderungen bevorstehen. Die Inhaberin des seit Monatsbeginn geschlossenen Schmuckgeschäfts habe das Mietverhältnis gekündigt, ein Nachmieter stehe noch nicht fest. Auch ein Ladenlokal neben dem Reisebüro ist noch zu haben. Es gebe immer wieder Interessenten, so die Geschäftsführerin. Allerdings müsse sie sich bei der Vermietung an das Einzelhandelskonzept halten. Und das lasse neben dem klassischen Handel noch Gastronomie, beispielsweise ein kleine Café, zu, aber keine Kanzleien, Versicherungsbüros oder Bestattungshäuser. Dies sei für die bwv betriebswirtschaftlich schwierig, im Sinne einer lebendigen Innenstadt aber durchaus nachvollziehbar, so Virginia Teichert. Wenn sich jemand mit einem guten Konzept um ein Ladengeschäft bewerbe, könne man auch über Umbauten in den Räumen sprechen. Auch Geschäftsraumteilungen, wie beispielsweise für das Reisebüro geschehen, seien denkbar. Für Start-up-Unternehmen biete die bwv besondere Mietkonditionen an.

Größere Umbaumaßnahmen kündigt das städtische Unternehmen zudem für den zuletzt vom Musikmuseum genutzten Markt in der Bodelschwinghstraße an. Dort finde eine Umnutzung statt. Deshalb habe man eine Baugenehmigung beantragen müssen. Sobald diese vorliege, würden die Arbeiten beginnen. Der neue Mieter, den man bereits gefunden habe, könne das Objekt im Laufe des kommenden Jahres übernehmen. (gar/gu)