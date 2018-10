Kalender zeigt Spechthausener Historie

Sven Klamann

Spechthausen (MOZ) Die vorgesehene Anfangsauflage von 100 Exemplaren dürfte kaum reichen. Im Saal der einzigen Gaststätte des mit um die 200 Einwohnern kleinsten Eberswalder Ortsteiles war am Donnerstagabend kein Platz mehr frei, als der Unternehmer und Kommunalpolitiker Dietmar Ortel seine Ideen für einen Jubiliäumskalender mit besonderen historischen Postkartenmotiven präsentierte. Noch ist das Werk nicht gedruckt, doch bereits bei seiner Vorstellung zeigte sich, dass es auf riesiges Interesse stößt. Der Kalender-Herausgeber hatte eng mit dem Verein für Heimatkunde zu Eberswalde zusammengearbeitet, in dem er Mitglied ist, das Kreisarchiv Barnim aufgesucht und seine umfangreiche Privatsammlung geplündert, um in Bild und Text mehr als 50 Zeugnisse der Orts- und Industriegeschichte zusammenzutragen. „210 Jahre wird es 2019 hersein, dass Spechthausen erstmals namentlich erwähnt wurde“, leitete Dietmar Ortel seinen spannenden Vortrag zur Historie ein.

Zuvor hatten Spechthausens Ortsvorsteher Matthias Stiebe und Martin Hoeck, der Vorsitzende des 100 Mitglieder zählenden Vereins für Heimatkunde, die Initiative des Kalender-Herausgebers als „äußerst bewunderns- und lobenswert“ herausgestellt und ihm von Herzen gedankt.

Ihm sei es wichtig, ein Stück Identität wieder aufzuarbeiten und die Geschichte Spechthausens lebendig werden zu lassen, betonte Dietmar Ortel. „Nur so kann es gelingen, ein Bewusstsein für Heimat und Regionalität anzuregen“, hob er hervor.

Für den Kalender wurden unter anderem Ansichten der Papierfabrik, des Mühlenteichs und der Gaststätte ausgesucht. Die dafür verwendeten Fotos stammen aus der Zeit von 1908 bis 1938. Bei der Vorpräsentation gab es zudem weitere wichtige Relikte der Orts- und Industriegeschichte zu bewundern – unter anderem Aktien der Hirsch-Kupfer- und Messingwerke AG von 1933 und der Franz Seiffert + Co. AG von 1938, für die das Papier aus Spechthausen stammte.

Die ausgestellten Fotos und Dokumente könnten der Grundstock für ein kleines Regionalmuseum sein, schlug Dietmar Ortel vor. Vom Verkaufserlös werde er für jedes Exemplar zwei Euro spenden. Der Kalender soll 14,90 Euro kosten und in den Eberswalder Buchläden sowie in der Tourist-Information am Museum zu beziehen sein. „Auch in Spechthausen könnte es eine Bezugsmöglichkeit geben“, sagte der Herausgeber. Wenn der Bedarf dafür da sei, werde die Auflage erhöht. (sk)