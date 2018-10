Uwe Koch zum neuen Vorsitzenden gewählt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Uwe Koch (CDU) ist neuer Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. In der Sitzung am Donnerstag wurde er mit 18 von insgesamt 28 Stimmen in dieses Amt gewählt. Der 57-Jährige war der einzige Kandidat, der sich auf Vorschlag von Fraktionskollegin Karin Lehmann zur Wahl stellte.

„Ich habe eine Bitte: dass die Sitzungen sachlich geführt werden“, sagte Koch. Er folgt Jürgen Teichmann (CDU) nach, der im September seinen Rücktritt erklärt hatte. Als einen Grund gab der langjährige Versammlungsleiter die aufgeheizte Stimmung während der Debatten an.

Koch kündigte an, sich innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zur Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung damit befassen zu wollen, wie mit Anträgen von Fraktionen umgegangen werde. Zuletzt, auch in der Sitzung am Donnerstag, gab es im Gremium unterschiedliche Auffassungen darüber, in welchem Fall Anträge sofort behandelt oder aber in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen werden sollen. Zusammen mit Sylvaine Meister, der Leiterin der Rechtsstelle im Rathaus, solle Klarheit geschaffen werden.

Uwe Koch, der als selbstständiger Vermögensberater tätig ist, gehört seit 1997 der Stadtverordnetenversammlung an. Seit knapp zwei Jahren leitet er den Hauptausschuss. Dieser Posten wird mit seiner Wahl zum Versammlungsleiter an ein anderes Mitglied übergehen. In der nächsten Ausschusssitzung am 14. November soll die Wahl stattfinden. (amd)