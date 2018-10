Zerdeppert und besudelt

Joachim Eggers

Schöneiche/Erkner (MOZ) Vandalismus und Graffiti-Schmierereien greifen an prominenten Stellen wieder um sich. In Schöneiche gehen die Sicherheitspartner nachts durch den Ort, wie auch das Ordnungsamt. Das gibt es in Erkner – noch – nicht.

Birgit Schürmann ist sich sicher: Es muss am Sonntagnachmittag passiert sein, als der Kleine Spreewaldpark bei schönstem Wetter gut besucht war. Die Projektleiterin selbst war einmal nicht da, als ein Spiegel und zwei Fensterscheiben im gerade mal zwei Jahre alten Toilettenhäuschen zerschlagen worden sind. Denn der mutmaßliche Täter ist später gesehen worden – und zwar, als an anderer Stelle im Park, hinter dem Mühlenweg in Richtung Rahnsdorfer Straße, die dort angebrachte Vogelstimmen-Orgel zerdeppert wurde. „Wir haben vier Stunden lang nur mit Aufräumen zu tun gehabt“, sagt Birgit Schürmann mit Bitterkeit in der Stimme. Der Schaden? Etwa 5000 Euro, schätzt sie. Die Vogelstimmen-Orgel kostete allein 2500 Euro. Der Augenzeuge hat nach ihrem Wissen die Person, die er beobachtet hat, nicht angehalten. Da wünscht sich Birgit Schürmann eine Veränderung. „Zivilcourage ist gefragt“, sagt sie. Es könne doch jeder mit dem Handy die Polizei rufen, im Kleinen Spreewaldpark müsse auch niemand fürchten, dabei von den Tätern gesehen zu werden. Zugleich erkennt die Projektleiterin selbst, wie schnell Zerstörungsakte wie die im Toilettenhäuschen gehen können. Drei gezielte Hiebe können reichen, um einen Spiegel und zwei Fensterscheiben einzuschlagen.

Geschädigter ist die Gemeinde als Eigentümerin. Bürgermeister Ralf Steinbrück hatte im Sommer gerade erst vorsichtig Entwarnung gegeben: Durch mehr Streifengänge sei es augenscheinlich gelungen, Vandalismus und Schmiererei ein wenig zurückzudrängen. Vor allem ein bestimmter „Tag“, also Schriftzug, hatte sich stark in Schöneiche, aber auch in Woltersdorf, ausgebreitet. Auch Arnold Düring, der Vorsitzende der Schöneicher Sicherheitspartner, hat nach eigener Aussage keine neuen dieser Schmierereien entdeckt. Er und seine Mitstreiter gehen auch nachts auf Streife, vor allem in den Schöneicher Parks. Auch das Ordnungsamt ist gelegentlich nachts draußen, sagt Steinbrück.

Das ist in Erkner nicht der Fall, sagt Bürgermeister Henryk Pilz. Auch seine Stadt hat massiv mit Schmiererei zu tun. Die Aufgänge zu den Regionalbahnsteigen hat die Bahn im Sommer überstreichen lassen – sie sind längst wieder total verschmiert. Die Stadt lässt gerade den Busbahnhof erneuern. Ein Display zur Anzeige der Fahrzeit ist noch gar nicht in Betrieb, aber schon verschmiert. So lief es auch mit der neuen Bushaltestelle an der Neu Zittauer Straße, die mittlerweile flächendeckend verunstaltet ist.

Pilz will auch dahin kommen, dass das Ordnungsamt nachts unterwegs ist. „Derzeit ist das aber nicht umsetzbar“, sagt er. Er habe auch eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter, die für diesen Fall eine verbesserte Sicherheitsausstattung benötigten. Er sei als Privatperson auch schon betroffen gewesen, berichtet der Bürgermeister, und ruft dazu auf, dass auch Private jeden Fall anzeigen sollten, „damit die Brisanz des Problems erkannt wird“. Was ihn ärgere, sagt der Bürgermeister, sei, dass mitunter die Urheber bekannt seien, aber nichts gegen sie unternommen werden könne, wenn sie nicht auf frischer Tat erfasst würden. „Da geht das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.“