Aushängeschild für Bernau

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Weithin sichtbar schwebte die Richtkrone am Freitag in der Breitscheidstraße über dem Rohbau der neuen Wohnanlage am Goethepark. Inmitten der Stadt entstehen hier 20 altersgerechte und barrierefreie Wohnungen für die „Generation 55plus“. Die Anlage biete alle Voraussetzungen und allen Komfort für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter, zeigte sich Bauherr Christoph Buchmüller, Geschäftsführer der Anka-Zukunftswohnen Breitscheidstraße GmbH, überzeugt. So finde bei Anka Zukunftswohnen erstmals ein Smart Home Anwendung, mit dem sich Heizung, Licht und Rolläden elektronisch steuern ließen. In Kooperation mit der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal werde den künftigen Bewohnern ein ambulanter Pflegedienst zur Verfügung stehen. Zudem werde die Stiftung im Erdgeschoss des Hauses an der Breitscheidstraße ein Café betreiben, kündigte er an..

„Das Wetter hat mit dazu beigetragen, dass wir hier heute Richtfest feiern können - ein halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich“, freute sich Buchmüller. Urs Ganter vom gleichnamigen Architekturbüro lobte die hervorragenden Leistungen der am Rohbau beteiligten Firmen, erwähnte aber auch, dass sein Büro das Baumaterial geplant und disponiert hat - „zum ersten Mal überhaupt“, betonte Ganter. Insgesamt seien bislang 1500 Kubikmeter Beton, 2000 Quadratmeter Mauerwerk und 220 Tonnen Stahl verbaut worden. „Insgesamt haben die Rohbauer zirka 10 000 Arbeitsstunden erbracht - sechs Tage in der Woche“, zählte Urs Ganter anerkennend auf. Diese Wohnanlage sei eine Visitenkarte und ein Aushängeschild für die Stadt, ist er überzeugt. „Wir bauen hier gemeinsam Zukunft - für Menschen, die mitten im Leben stehen und mitten in der Stadt wohnen“, so der Architekt.

Die Nachfrage nach den barrierefreien Eigentumswohnungen in einem Wohnblock mit begrüntem Dach, Balkonen beziehungsweise Terrassen ist bereits jetzt, da erst der Rohbau steht, groß. Zum Richtfest kamen auch mehrere Interessenten, die in Bernau in Wohneigentum investieren und dann die Wohnungen vermieten wollen. Im Herbst 2019, so plant der Bauherr, soll die Wohnanlage eingeweiht werden. (sas)