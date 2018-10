Sport in allen Gruppen-Räumen

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Jetzt ist es offiziell: Die AWO-Kita „Sonnenschein“ in Bad Freienwalde ist seit Freitagnachmittag „Bewegungs-Kita“, die erste im Landkreis Märkisch-Oderland. Julia Lorek von der Brandenburgischen Sportjugend sowie Aileen Kotzsch von Landessportbund (LSB) Service überreichten Kita-Leiterin Petra Böttcher ein Zertifikat, das zunächst für drei Jahre gilt. Im August besuchten Vertreter des LSB und der Sportjugend die Kita, um zu überprüfen, ob sie die Kriterien erfüllt hat. Die Kita schärft so ihr Profil in Richtung Sport und gesunder Ernährung. Den Rahmen bildete ein Sport- und Spielfest, zudem auch Eltern und Großeltern eingeladen waren. Im Zuge dessen übergab Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudeverwaltung der Stadt Bad Freienwalde, einen Bolzplatz, damit die Kinder richtig toben können.

Zwei Jahre lang dauerte der Prozess der Zertifizierung. „Der Aufwand war groß“, berichtete Petra Böttcher. Die Kita musste den Nachweis erbringen, dass sie in jeden Raum Bewegungsmöglichkeiten hat. „Wir musste das Raumkonzept so anlegen, dass ein Bewegungsraum vorhanden ist“, sagte die Kita-Leiterin. Die Stadt baute einen Korkboden ein.

Zwei Erzieherinnen seien beim Kreissportbund Märkisch-Oderland zu Übungsleitern ausgebildet worden. Zusätzliche Angebote seien Yoga und „Drums alive“, wobei rhythmisch mit Schlagstöcken auf Medizinbälle getrommelt wird. Die Kinder müssten nichts bezahlen, so Petra Böttcher. Die Kosten übernehme der Träger, der Bezirksverband der AWO Ostbrandenburg in Frankfurt (Oder).